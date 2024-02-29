《經濟通通訊社２９日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４０９﹒３９億元，買盤超賣盤，額度全日使用１１０﹒６１億元，佔每日額度
２１﹒３％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９４﹒４５億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２５﹒５５億元，佔每日額度６﹒１％。
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29/02/2024 16:24
《滬港通》北向額度全日使用１１０﹒６億，南向使用２５﹒５億
《經濟通通訊社２９日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４０９﹒３９億元，買盤超賣盤，額度全日使用１１０﹒６１億元，佔每日額度
２１﹒３％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９４﹒４５億元，買盤超賣
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