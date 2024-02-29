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29/02/2024 16:24

《深港通》北向額度全日使用１０３﹒８億，南向使用７﹒４億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４１６﹒１６億元，買盤超賣盤，額度全日使用１０３﹒８４億元，佔每日額度２０％

　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４１２﹒６２億元，買盤超賣
盤，額度全日使用７﹒３８億元，佔每日額度１﹒８％。

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