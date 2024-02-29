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AH股新聞

29/02/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監繼續強化監管ＤＭＡ等業務

　　《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平同塞拉利昂總統比奧會談
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國家主席習近平２８日在人民大會堂同來華進行國事訪問的塞拉利昂總統比奧舉行會談。習近平
指出，中方願同塞方一道，鞏固高水平政治互信，推進務實互利合作，加強國際和地區事務協調
，推動中塞關係再上新台階。
　
資本市場的規範要求極高，法治興則市場興
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席吳清２７日主持召開資本市場法治建設座談會，就完善資本市場基礎制度、加強法治
保障聽取意見建議。吳清強調，資本市場的規範要求極高，法治興則市場興。
　
中證監將對ＤＭＡ等場外衍生品業務強化監管完善制度
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中證監新聞發言人２８日就私募基金ＤＭＡ業務有關情況答記者問時表示，下一步，中證監將對
ＤＭＡ等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度，指導行業控制好業務規模和槓桿，嚴厲打擊
違法違規行為，維護市場平穩運行。
　
　
《上海證券報》
　
中證監召開資本市場法治建設座談會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席吳清２７日主持召開資本市場法治建設座談會，就完善資本市場基礎制度、加強法治
保障聽取意見建議。吳清強調，資本市場的規範要求極高，法治興則市場興。
　
國際指數公司密集調樣，外資增配Ａ股態勢明顯
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２月２９日收市後，明晟公司（ＭＳＣＩ）２月主要指數系列的季度調整將正式生效。從
ＭＳＣＩ新興市場指數中的Ａ股成分股來看，本次調整新增４隻個股，剔除４８隻個股，不涉及
Ａ股２０％納入因子的變動。
　
中證監將對ＤＭＡ等場外衍生品業務繼續強化監管
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中證監２８日以新聞發言人答記者問的方式回應了私募基金多空收益互換（ＤＭＡ）業務有關情
況。發言人表示，下一步，中證監將對ＤＭＡ等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度，指導
行業控制好業務規模和槓桿，嚴厲打擊違法違規行為，維護市場平穩運行。
　
　
《證券時報》
　
推動資本市場加大法制供給
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中證監主席吳清近日主持召開資本市場法治建設座談會時表示，中證監將與有關方面一道共同推
動加大法制供給、提升執法效能、強化司法保障，更好發揮法治在資本市場高質量發展中的固根
本、穩預期、利長遠作用。
　
中國外貿開年活躍，市場磁吸力依然強勁
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中國國際貿易促進委員會２８日發布的１月全國貿促系統商事認證數據表明，開年以來，中國外
貿活動趨向活躍，外貿企業信心逐步增強，中國外貿企業正以高昂的熱情和幹勁赴海外拓市場拿
訂單，同時，越來越多外國企業在擴大來華產品展示和洽談磋商。
　
春節後Ａ股開戶數客戶資產雙增長
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
證券時報開展的券商營業部信心調查顯示，截至２月２７日，不少營業網點反饋春節後有效開戶
數、客戶股票基金成交總額較１月份有所增長，超六成營業部客戶資產總額較１月末實現增長。
（ｌｃ）

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