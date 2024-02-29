《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同塞拉利昂總統比奧會談

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國家主席習近平２８日在人民大會堂同來華進行國事訪問的塞拉利昂總統比奧舉行會談。習近平

指出，中方願同塞方一道，鞏固高水平政治互信，推進務實互利合作，加強國際和地區事務協調

，推動中塞關係再上新台階。



資本市場的規範要求極高，法治興則市場興

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中證監主席吳清２７日主持召開資本市場法治建設座談會，就完善資本市場基礎制度、加強法治

保障聽取意見建議。吳清強調，資本市場的規範要求極高，法治興則市場興。



中證監將對ＤＭＡ等場外衍生品業務強化監管完善制度

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中證監新聞發言人２８日就私募基金ＤＭＡ業務有關情況答記者問時表示，下一步，中證監將對

ＤＭＡ等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度，指導行業控制好業務規模和槓桿，嚴厲打擊

違法違規行為，維護市場平穩運行。





《上海證券報》



中證監召開資本市場法治建設座談會

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中證監主席吳清２７日主持召開資本市場法治建設座談會，就完善資本市場基礎制度、加強法治

保障聽取意見建議。吳清強調，資本市場的規範要求極高，法治興則市場興。



國際指數公司密集調樣，外資增配Ａ股態勢明顯

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２月２９日收市後，明晟公司（ＭＳＣＩ）２月主要指數系列的季度調整將正式生效。從

ＭＳＣＩ新興市場指數中的Ａ股成分股來看，本次調整新增４隻個股，剔除４８隻個股，不涉及

Ａ股２０％納入因子的變動。



中證監將對ＤＭＡ等場外衍生品業務繼續強化監管

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中證監２８日以新聞發言人答記者問的方式回應了私募基金多空收益互換（ＤＭＡ）業務有關情

況。發言人表示，下一步，中證監將對ＤＭＡ等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度，指導

行業控制好業務規模和槓桿，嚴厲打擊違法違規行為，維護市場平穩運行。





《證券時報》



推動資本市場加大法制供給

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中證監主席吳清近日主持召開資本市場法治建設座談會時表示，中證監將與有關方面一道共同推

動加大法制供給、提升執法效能、強化司法保障，更好發揮法治在資本市場高質量發展中的固根

本、穩預期、利長遠作用。



中國外貿開年活躍，市場磁吸力依然強勁

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中國國際貿易促進委員會２８日發布的１月全國貿促系統商事認證數據表明，開年以來，中國外

貿活動趨向活躍，外貿企業信心逐步增強，中國外貿企業正以高昂的熱情和幹勁赴海外拓市場拿

訂單，同時，越來越多外國企業在擴大來華產品展示和洽談磋商。



春節後Ａ股開戶數客戶資產雙增長

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證券時報開展的券商營業部信心調查顯示，截至２月２７日，不少營業網點反饋春節後有效開戶

數、客戶股票基金成交總額較１月份有所增長，超六成營業部客戶資產總額較１月末實現增長。

（ｌｃ）

