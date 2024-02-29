《神州經脈》踏入２月最後一個交易日，經歷昨日指標性的成交放量急跌後，滬深兩市今早

（２９日）仍超過４２００隻個股低開，滬綜指低開０﹒４８％，然而在外資大幅湧入下，三大

指數集體衝高，最高峰時段有４８００隻股份上升，尤其是各類科技板塊升幅更強勁，帶動滬綜

指曾升超過１﹒５％，衝破三千關。不過，該點位仍見強大阻力，股市升幅迅即收縮，午後重新

振作，終於抹平昨日所有跌幅，全日收市升１﹒９４％，報３０１５﹒１７點，累計全月滬指飆

８﹒１３％，結束連續兩月下跌趨勢。

深成指今日飆３﹒１％，創業板指同升３﹒３％，本月深成指累計上漲１３﹒６１％，創業

板指漲１４﹒８５％。

滬深兩市成交額連續第二個交易日突破１萬億元（人民幣．下同），達１０５２６億元，惟

按日跌２２﹒４％，外資今日通過滬股通、深股通淨流入１６６億元，為去年７月２５日

（１８９﹒８３億元）以來的７個月新高。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１９３０，較上個交易日４時３０分收盤

價升５６點子，創２月２２日以來一周新高，全日在７﹒１９１６至７﹒１９７３之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０３６，較上個交易日升３９點子，創２月２２日以來

一周新高，上個交易日報７﹒１０７５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《新華社》報道，中共中央政治局２９日召開會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人

民代表大會第二次會議審議的《政府工作報告》稿。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出

，今年工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩

健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可預期的政策環

境。要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。要深入實施科教興國戰略，著力擴

大國內需求，堅定不移深化改革，擴大高水平對外開放，有效防範化解重點領域風險等。



２﹒ 中證監據傳要求量化私募基金清退面向客戶的多空收益掉期（ＤＭＡ）產品，並限制自營

業務的ＤＭＡ策略加槓桿交易，疑引發量化私募昨日快速掟貨，拖垮股市行情。不過中證監昨晚

迅即發文解釋，是證券公司和私募基金等主動加強風險防控，穩步降槓桿、降規模。然而中證監

還表示，下一步將對ＤＭＡ等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度，指導行業控制好業務規

模和槓桿。



３﹒ 美國總統拜登簽署行政命令，限制向中國、俄羅斯等四個國家出售美國敏感數據，相關數

據包括生物識別信息、財務和地理位置等信息。這是美國首次採取此類措施，該行政命令也被視

為華盛頓和北京之間「數字冷戰」的最新升級。中國外交部發言人毛寧今日回應稱，美國泛化國

家安全概念，誣稱中方購買美國公民的敏感數據，從事惡意活動，禁止數據流向包括中國在內的

所謂「受關注國家」是明顯針對特定國家的歧視性做法，中方對此堅決反對，並要求美方停止對

中國的污衊抹黑。



４﹒ 貴州省一家地方國企日前發行境內債，為同區一家沒有股權關係的城投公司募資，情況罕

見，有債券界人士分析指，這可能是地方政府「統借統還」的前奏。廣發証券研報指出，貴州國

企宏應達發債為黔城產業募資，是「統借統還」的首次案例，預測未來可能會有更多此類應用出

現，即通過資質較好的融資平台提高債券信用等級，以降低借新還舊的融資成本。有分析人士警

告，允許重點省份融資平台「統借統還」，可能導致弱資質城投平台趁勢「躺平」，不再努力償

債，形成道德風險。



５﹒ 中國石油集團２８日公布的一份報告顯示，隨著疫後復甦減弱、電動汽車使用率的上升加

速燃料轉換，中國今年的石油需求增速預計將會顯著放緩，預計將僅增長１％，至７﹒６４億噸

。這是中國石油至少十年以來（不含疫情的年份）做出的最低增幅預期。報告並預計到２０２４

年中國將有５０００萬噸的成品油供應過剩。中國石油經濟技術研究院石油市場研究所所長王利

寧指出，２０２３年整體石油需求創出紀錄，中國汽油需求可能在今年觸頂；即便需求下滑，中

國仍將進口和生產成品油，以確保能源安全。



６﹒ 民航局表示，春節後２月１２日－１８日當周，中外航空公司執行國際定期客運航班

５３８９班（每個往返記為１班），恢復至疫情前７０﹒７％。目前，國際定期客運航班共通航

６４個國家。其中，自３月３１日起，中美雙方航空公司共可運營每周１００班定期客運航班。

另外，國家統計局發布２０２３年國民經濟和社會發展統計公報，顯示全年國內出遊４８﹒９億

人次，比上年增長９３﹒３％；國內遊客出遊總花費４９１３３億元，增長１４０﹒３％。入境

遊客８２０３萬人次，總花費５３０億美元。國內居民出境１００９６萬人次。



７﹒ 據內媒引述一份北京市領導調研小米汽車工廠的文件指出，小米旗下小米汽車工廠今年３

月實現首車上市，４月交付，預計第一季整車產量約２０００輛，產值４億元。報道指，若依上

述文件揭露資料計算，且不考慮稅費等情況，小米首款汽車出廠價約２０萬元。不過，《澎湃新

聞》引述小米公關部負責人稱，有關信息不實，據了解沒有相關調研計劃，一季度產量數據也不

實。日前極氪汽車高層在評價小米汽車時透露，從小道消息聽說，小米汽車在３月２８日發售。

小米汽車方面隨後回應稱，具體時間會透過官方管道公告。



８﹒ 春節假期過後，比亞迪狂推「榮耀版」車型並打出「電比油低」的口號，試圖徹底終結「

油電之戰」。其中「皇朝系列」繼昨日降價推出漢、唐車型的榮耀版後，今日再推宋ＰＬＵＳ

ＤＭ－ｉ榮耀版、宋ＰＬＵＳ ＥＶ榮耀版兩款新車型，其中宋ＰＬＵＳ ＤＭ－ｉ榮耀版售價

１２﹒９８萬元起，起售價比目前宋ＰＬＵＳ ＤＭ－ｉ冠軍版的１５﹒９８萬元，降價高達３

萬元。宋ＰＬＵＳ ＥＶ榮耀版售１４﹒９８萬元起，比宋ＰＬＵＳ ＤＭ－ｉ冠軍版

１６﹒９８萬元的起售價直降２萬元。此前秦Ｐｌｕｓ ＤＭ－ｉ榮耀版、漢ＤＭ－ｉ榮耀版亦

比之前的冠軍版降價２萬元。（ｓｌ）

