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AH股新聞

29/02/2024 17:00

《鍾之日記》Ａ股２月大翻身，外資進場迎兩會

　　《鍾之日記》２月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。
　
　　踏入２月最後一個交易日，經歷昨日指標性的成交放量急跌後，滬深兩市今早仍超過
４２００隻個股低開，滬綜指低開０﹒４８％，然而在外資大幅湧入下，三大指數集體衝高，最
高峰時段有４８００隻股份上升，尤其是各類科技板塊升幅更強勁，帶動滬綜指曾升超過
１﹒５％，衝破三千關，不過，該點位仍見強大阻力，股市升幅迅即收縮，午後重新振作，終於
抹平昨日所有跌幅，全日收市升１﹒９４％，報３０１５﹒１７點，累計全月滬指飆８﹒１３％
，結束連續兩月下跌趨勢，迎接全國兩會召開。
　　深成指今日飆３﹒１％，創業板指同升３﹒３％，本月深成指累計上漲１３﹒６１％，創業
板指漲１４﹒８５％。滬深兩市成交額連續第二個交易日突破萬億，達１０５２６億元人民幣，
惟按日跌２２﹒４％，外資今日通過滬股通、深股通淨流入１６６億元人民幣，為去年７月２５
日以來的７個月新高。
　
＊恒指悶出鳥，成交算不錯＊
　
　　步入公司業績期，恒指今早低開過百點後，反覆上落，升至全日最高的１６６９５點後遇到
沽壓，並未跟隨Ａ股上升，反而掉頭向下，最終收報１６５１１，跌２５點或跌０﹒２％，但主
板成交近１３０４億元，表現反而不俗。
　　作為內地互聯網大廠的百度（０９８８８），乘著去年的ＡＩ大潮，全年賺得純利
２０３﹒１５億元人民幣，按年增１﹒６９倍，不過第四季純利按年大跌４８％至２５﹒９９億
元人民幣，經調整淨利潤按年增４４％至７７﹒５５億元人民幣，但好過預期的６３﹒７９億元
。百度股價大跌６﹒６％，報９９﹒５５元，失守百元關。
　
　
＊港交所季績遜預期，股價微跌＊
　
　　港交所（００３８８）今日放榜，２０２３年集團總收入為２０５億元，淨利潤為１１９億
元，較上一年度分別上升１１％及１８％，創歷來第二高，全年共宣派股息８﹒４１元，按年多
１８％。
　　至於滬深港通在２０２３年的表現持續穩健，北向和南向交易平均每日成交金額分別達
１０８３億元人民幣和３１１億元，為２０２３年帶來２２億元的收入及其他收益，按年跌３％

　　但去年第４季純利錄約２６億元，按年跌１３％，遜預期。季內整體收入４８﹒６億元，按
年亦跌７％。港交所績後跌０﹒８％，收報２４２﹒８元。
　　同時，自美國證券交易委員會１月宣布批准比特幣現貨交易所買賣基金（ＥＴＦ）上市，全
球第二大加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ市值水漲船高，本周更突破５００億美元，該交易所
市值現為４８６﹒４９億美元，已經趕超香港交易所，躍升為全球第四大上市交易所。
　
＊業績佳慷慨派息，信義光能市值漲近四分一＊
　
　　信義光能（００９６８）公布去年全年純利４１﹒８７億元，按年升９﹒６％，派末期息
１５仙，按年升５０％。至於信義玻璃（００８６８）全年純利５３﹒６５億元，按年升
４﹒６％，派末期息３７仙，按年升６８﹒２％。
　　信義能源行政總裁兼執行董事董貺漄表示，去年光伏組件及其他建造成本大幅下降，電站建
造成本亦下降，所以集團收購電站時，成本代價也隨之下降及回報上升。被問到如何預測今年太
陽能及玻璃的價格走勢，信義光能主席李賢義表示，玻璃市場價格變化受制於供求狀態，樂觀看
到光伏玻璃需求持續增長，認為需求增長回歸合理水平，整體而言，預計供求格局與２０２３年
水平相若，價格受制於實際供求的表現。
　　不少大行都在績後看好信義光能，紛紛調高目標價，花旗設目標價在５﹒８元，德銀上看
５﹒２元，富瑞看４﹒２６元。信義光能股價沉寂多時，今日出現大漲，股價升２４﹒３％，報
４﹒７６元，但較接近２０元的歷史高位仍有一大段距離；信義玻璃股價則升４﹒９％，報８元

　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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