《鍾之日記》２月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



踏入２月最後一個交易日，經歷昨日指標性的成交放量急跌後，滬深兩市今早仍超過

４２００隻個股低開，滬綜指低開０﹒４８％，然而在外資大幅湧入下，三大指數集體衝高，最

高峰時段有４８００隻股份上升，尤其是各類科技板塊升幅更強勁，帶動滬綜指曾升超過

１﹒５％，衝破三千關，不過，該點位仍見強大阻力，股市升幅迅即收縮，午後重新振作，終於

抹平昨日所有跌幅，全日收市升１﹒９４％，報３０１５﹒１７點，累計全月滬指飆８﹒１３％

，結束連續兩月下跌趨勢，迎接全國兩會召開。

深成指今日飆３﹒１％，創業板指同升３﹒３％，本月深成指累計上漲１３﹒６１％，創業

板指漲１４﹒８５％。滬深兩市成交額連續第二個交易日突破萬億，達１０５２６億元人民幣，

惟按日跌２２﹒４％，外資今日通過滬股通、深股通淨流入１６６億元人民幣，為去年７月２５

日以來的７個月新高。



＊恒指悶出鳥，成交算不錯＊



步入公司業績期，恒指今早低開過百點後，反覆上落，升至全日最高的１６６９５點後遇到

沽壓，並未跟隨Ａ股上升，反而掉頭向下，最終收報１６５１１，跌２５點或跌０﹒２％，但主

板成交近１３０４億元，表現反而不俗。

作為內地互聯網大廠的百度（０９８８８），乘著去年的ＡＩ大潮，全年賺得純利

２０３﹒１５億元人民幣，按年增１﹒６９倍，不過第四季純利按年大跌４８％至２５﹒９９億

元人民幣，經調整淨利潤按年增４４％至７７﹒５５億元人民幣，但好過預期的６３﹒７９億元

。百度股價大跌６﹒６％，報９９﹒５５元，失守百元關。





＊港交所季績遜預期，股價微跌＊



港交所（００３８８）今日放榜，２０２３年集團總收入為２０５億元，淨利潤為１１９億

元，較上一年度分別上升１１％及１８％，創歷來第二高，全年共宣派股息８﹒４１元，按年多

１８％。

至於滬深港通在２０２３年的表現持續穩健，北向和南向交易平均每日成交金額分別達

１０８３億元人民幣和３１１億元，為２０２３年帶來２２億元的收入及其他收益，按年跌３％

。

但去年第４季純利錄約２６億元，按年跌１３％，遜預期。季內整體收入４８﹒６億元，按

年亦跌７％。港交所績後跌０﹒８％，收報２４２﹒８元。

同時，自美國證券交易委員會１月宣布批准比特幣現貨交易所買賣基金（ＥＴＦ）上市，全

球第二大加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ市值水漲船高，本周更突破５００億美元，該交易所

市值現為４８６﹒４９億美元，已經趕超香港交易所，躍升為全球第四大上市交易所。



＊業績佳慷慨派息，信義光能市值漲近四分一＊



信義光能（００９６８）公布去年全年純利４１﹒８７億元，按年升９﹒６％，派末期息

１５仙，按年升５０％。至於信義玻璃（００８６８）全年純利５３﹒６５億元，按年升

４﹒６％，派末期息３７仙，按年升６８﹒２％。

信義能源行政總裁兼執行董事董貺漄表示，去年光伏組件及其他建造成本大幅下降，電站建

造成本亦下降，所以集團收購電站時，成本代價也隨之下降及回報上升。被問到如何預測今年太

陽能及玻璃的價格走勢，信義光能主席李賢義表示，玻璃市場價格變化受制於供求狀態，樂觀看

到光伏玻璃需求持續增長，認為需求增長回歸合理水平，整體而言，預計供求格局與２０２３年

水平相若，價格受制於實際供求的表現。

不少大行都在績後看好信義光能，紛紛調高目標價，花旗設目標價在５﹒８元，德銀上看

５﹒２元，富瑞看４﹒２６元。信義光能股價沉寂多時，今日出現大漲，股價升２４﹒３％，報

４﹒７６元，但較接近２０元的歷史高位仍有一大段距離；信義玻璃股價則升４﹒９％，報８元

。





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