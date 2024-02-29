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AH股新聞

29/02/2024 08:24

《駐滬專電》上海東方樞紐國際商務合作區建設方案出爐

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》海關總署２８日發布的《上海東方樞紐國
際商務合作區建設總體方案》提出，上海東方樞紐國際商務合作區將定位為便利國際商務交流的
新平台，服務資源要素匯聚的新載體，推動長三角一體化發展的新節點。該商務合作區位於浦東
新區祝橋鎮，毗鄰浦東國際機場和在建的東方樞紐上海東站，規劃面積約０﹒８８平方公里，將
實施區域封閉管理。
　　《方案》明確，到２０２５年，完成商務合作區先行啟動區封閉驗收，商務合作區基本功能
落地運行。到２０２８年，實現商務合作區全域封閉運作，完成重點功能性基礎設施建設，具備
商務交流、國際展覽、國際培訓等功能。到２０３０年，全面建成商務合作區，實現區域跨境交
往便利、國際商務活動活躍、創新要素資源集聚、專業服務能力領先、配套設施完備的功能目標

　　在服務高端國際會展活動方面，《方案》提出，商務合作區鼓勵國內企業與國際知名會展企
業、境外專業組展機構、國際展覽業協會等加強合作，在區內舉辦國際知名品牌展會和經貿類展
會。允許外國機構在區內獨立舉辦除冠名「中國」、「中華」、「全國」、「國家」等字樣以外
的涉外經濟技術展會。
　　同時，《方案》提出將在人員進出、行李物品管理、貨物管理等方面實施高效便利的管理措
施。例如，在人員進出方面，移民管理部門對持商務合作區綜合管理機構備案的有效邀請，搭乘
國際（地區）航班自浦東國際機場入區的境外人員無需核查中國簽證等入境許可，僅開展國際旅
行證件核查，在區內開展商務活動可停留３０天，並可根據需要申請延期。
　　《方案》還明確，商務合作區實施區域封閉管理，高標準建設智能化監管基礎設施。境外人
員入區應以開展商務活動為主要目的，由國內機構邀請，經商務合作區綜合管理機構備案。商務
合作區建立境外人員國際側聯檢區、境內人員國內側進出區通道，對人流實行分類引導和管理，
並配備相應設施和監管力量。實時監測區內客流，視情況啟動預約入區機制。在起步階段，境外
、境內人員按商務合作區原入區側通道出區。嚴格區分商務合作區內外交通，除特定用途車輛外
，區外車輛不得進入。

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