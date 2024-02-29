《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》海關總署２８日發布的《上海東方樞紐國

際商務合作區建設總體方案》提出，上海東方樞紐國際商務合作區將定位為便利國際商務交流的

新平台，服務資源要素匯聚的新載體，推動長三角一體化發展的新節點。該商務合作區位於浦東

新區祝橋鎮，毗鄰浦東國際機場和在建的東方樞紐上海東站，規劃面積約０﹒８８平方公里，將

實施區域封閉管理。

《方案》明確，到２０２５年，完成商務合作區先行啟動區封閉驗收，商務合作區基本功能

落地運行。到２０２８年，實現商務合作區全域封閉運作，完成重點功能性基礎設施建設，具備

商務交流、國際展覽、國際培訓等功能。到２０３０年，全面建成商務合作區，實現區域跨境交

往便利、國際商務活動活躍、創新要素資源集聚、專業服務能力領先、配套設施完備的功能目標

。

在服務高端國際會展活動方面，《方案》提出，商務合作區鼓勵國內企業與國際知名會展企

業、境外專業組展機構、國際展覽業協會等加強合作，在區內舉辦國際知名品牌展會和經貿類展

會。允許外國機構在區內獨立舉辦除冠名「中國」、「中華」、「全國」、「國家」等字樣以外

的涉外經濟技術展會。

同時，《方案》提出將在人員進出、行李物品管理、貨物管理等方面實施高效便利的管理措

施。例如，在人員進出方面，移民管理部門對持商務合作區綜合管理機構備案的有效邀請，搭乘

國際（地區）航班自浦東國際機場入區的境外人員無需核查中國簽證等入境許可，僅開展國際旅

行證件核查，在區內開展商務活動可停留３０天，並可根據需要申請延期。

《方案》還明確，商務合作區實施區域封閉管理，高標準建設智能化監管基礎設施。境外人

員入區應以開展商務活動為主要目的，由國內機構邀請，經商務合作區綜合管理機構備案。商務

合作區建立境外人員國際側聯檢區、境內人員國內側進出區通道，對人流實行分類引導和管理，

並配備相應設施和監管力量。實時監測區內客流，視情況啟動預約入區機制。在起步階段，境外

、境內人員按商務合作區原入區側通道出區。嚴格區分商務合作區內外交通，除特定用途車輛外

，區外車輛不得進入。

