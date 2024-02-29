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AH股新聞

29/02/2024 08:58

【提振Ａ股】傳嚴限ＤＭＡ致跌市，中證監稱私募主動降槓桿規模

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股昨日（２８日）在兩市成交１﹒３萬億元人民幣的情況下
急劇下跌，個股跌幅中位數超過６％，外界分析，因中證監要求量化私募基金清退面向客戶的多
空收益掉期（ＤＭＡ）產品，並限制自營業務的ＤＭＡ策略加槓桿交易，引發量化私募快速掟貨
，拖垮股市行情。
　　中證監昨晚立即在網上發布答記者問，稱私募基金前期因策略原因在市場波動過程中出現了
部分淨值回撤，證券公司和私募基金等主動加強風險防控，穩步降槓桿、降規模，風險得到了一
定程度消化。根據中證機構間報價系統數據，春節後開市以來ＤＭＡ業務規模穩步下降，日均成
交量佔全市場成交比例約３％。ＤＭＡ業務平穩降槓桿，有助於市場風險防控，有利於市場的平
穩健康運行。
　　中證監表示，下一步，將對ＤＭＡ等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度，指導行業控
制好業務規模和槓桿，嚴厲打擊違法違規行為，維護市場平穩運行。
　　另據《財新網》報道，龍年春節開市當周，就有多家量化私募的負責人被中證監約談，就暫
停新增募集資金參與ＤＭＡ業務、ＤＭＡ槓桿降至１：１等事宜進行溝通。具體而言，只允許私
募機構的自營資金參與ＤＭＡ業務，客戶募集資金參與的產品在到期後不得續約。
　
＊看空指數買小盤股，最高可做４倍槓桿＊
　
　　ＤＭＡ是私募基金與證券公司開展的市場中性策略交易，私募基金多頭選擇一籃子股票，同
時使用股指期貨套期保值，量化私募管理人最低可僅繳納２５％的保證金，相當於４倍槓桿，量
化私募的管理規模虛增，證券公司從中收取固定利率收益。
　　在ＤＭＡ策略爆雷之前，最火的交易策略是看空中證５００和中證１０００指數，然後抱團
買和指數無關的小盤股、微盤股，達致大市升跌都能賺錢的效果。然而到了今年１月，Ａ場小盤
股、微盤股股價暴跌市值崩塌，接下來中證５００和中證１０００指數在國家隊救市下大幅拉升
，導致ＤＭＡ對沖策略「雙向失血」。（ｌｃ、ｅｙ）

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