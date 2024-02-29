《經濟通通訊社２９日專訊》中國金融期貨交易所昨晚（２８日）發布一則紀律處分稱，上

海維萬私募基金管理的３個產品帳戶、公司實控人及其親屬名下的２個自然人帳戶，未按規定申

報實際控制關係。在未申報實際控制關係期間，上海維萬採用高頻交易方式，在股指期貨多個品

種上超交易限額交易，情節嚴重，構成「利用不正當手段規避交易所交易限額制度，超限交易」

的違規行為，獲取違規盈利８９３﹒４８萬元（人民幣．下同）。

根據規定，中金所決定對上海維萬及其實控人等通報批評，對上海維萬管理的相應３個產品

帳戶、公司實控人及其親屬名下的２個自然人帳戶股指期貨限制開倉十二個月，沒收違規所得

８９３﹒４８萬元，並將上述紀律處分記入資本市場誠信信息數據庫。

基金業協會公示信息顯示，上海維萬成立於２０１６年，管理規模在５億元以下；公司實控

人張旺此前是新疆坤元太和股權投資管理有限合夥企業上海分部和青島分部的投資經理；公司投

資總監張郡凌，此前是申銀萬國期貨資產管理部的投資經理，曾在東興期貨研究所擔任分析師；

公司合規風控負責人施磊，此前是申銀萬國期貨研究所的分析師。（ｌｃ）

