《經濟通通訊社２９日專訊》外電報道指，美國共和黨參議員霍利（Ｊｏｓｈ

Ｈａｗｌｅｙ）提出法案，要求大幅提高對中國汽車的進口關稅，以保護美國汽車工人免受中國

威脅。

霍利的法案建議，把中國汽車基本關稅稅率從目前的２﹒５％提高到１００％，意味著總關

稅將從２７﹒５％提高到１２５％。該法案還尋求對中國汽車製造商在墨西哥組裝的汽車，加徵

１００％的關稅。



＊冀對中企於墨西哥組裝出口汽車加徵關稅＊



一個由兩黨議員組成的小組，在去年１１月曾敦促美國貿易代表戴琪提高中國汽車的關稅，

並指中國汽車製造商戰略性在其他地方建立業務，當局應該計劃應對從墨西哥等地出口的中國汽

車浪潮。

戴琪上月表示，拜登政府正在密切審視「中國在汽車行業的非市場政策和做法」，並在審查

當前的關稅水平。她對中國汽車出口感到擔憂，並指出美國的高關稅也鼓勵中企在境外開展業務

。

美國製造業聯盟在報告中稱，中國汽車之所以低價，是因為有中國政府的資金支持，將低價

的中國汽車引入美國市場，最終可能給美國汽車業造成滅頂之災。

而中國駐美國大使館表示，中國的汽車出口「反映中國製造業的高質量發展和強大的創新能

力。中國汽車業的飛躍式發展為世界提供了高性價比、高質量的產品」。（ｒｙ）

