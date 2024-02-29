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AH股新聞

29/02/2024 08:34

【大國博弈】美國參議員提案，提高進口中國汽車關稅至１２５％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》外電報道指，美國共和黨參議員霍利（Ｊｏｓｈ　
Ｈａｗｌｅｙ）提出法案，要求大幅提高對中國汽車的進口關稅，以保護美國汽車工人免受中國
威脅。
　　霍利的法案建議，把中國汽車基本關稅稅率從目前的２﹒５％提高到１００％，意味著總關
稅將從２７﹒５％提高到１２５％。該法案還尋求對中國汽車製造商在墨西哥組裝的汽車，加徵
１００％的關稅。
　
＊冀對中企於墨西哥組裝出口汽車加徵關稅＊
　
　　一個由兩黨議員組成的小組，在去年１１月曾敦促美國貿易代表戴琪提高中國汽車的關稅，
並指中國汽車製造商戰略性在其他地方建立業務，當局應該計劃應對從墨西哥等地出口的中國汽
車浪潮。
　　戴琪上月表示，拜登政府正在密切審視「中國在汽車行業的非市場政策和做法」，並在審查
當前的關稅水平。她對中國汽車出口感到擔憂，並指出美國的高關稅也鼓勵中企在境外開展業務

　　美國製造業聯盟在報告中稱，中國汽車之所以低價，是因為有中國政府的資金支持，將低價
的中國汽車引入美國市場，最終可能給美國汽車業造成滅頂之災。
　　而中國駐美國大使館表示，中國的汽車出口「反映中國製造業的高質量發展和強大的創新能
力。中國汽車業的飛躍式發展為世界提供了高性價比、高質量的產品」。（ｒｙ）

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