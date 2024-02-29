《經濟通通訊社２９日專訊》有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤周三撰文

表示，蘋果Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ美國市場需求已大幅放緩，出貨時間目前已改善到３至５天，

即３月初可交貨。

郭明錤指出，蘋果在１月１９日開放預購後，出貨時間即為３月初，意味著Ｖｉｓｉｏｎ

Ｐｒｏ在開放預購後雖銷售一空，但需求隨即快速下滑且至今仍無改善。



＊今年美國出貨量預估２０萬至２５萬台＊



他認為，除非Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ降價或有更多吸引人的應用，否則美國市場銷售增長有

限。今年美國市場出貨量預估約２０萬至２５萬台，雖優於蘋果原先預估的１５萬至２０萬台，

但此規模仍屬小眾市場（ｎｉｃｈｅ ｍａｒｋｅｔ）。

對於外界猜測，有多少人購買Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ只是為了體驗一下，然後在１４天退貨

期內將貨品退回。郭明錤表示目前Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ退貨率低於１％，結果並無異常。值得

注意的是，在退貨的使用者中，有約２０％至３０％是因為不知如何設定機器。

郭明錤預估蘋果已在收集使用者回饋以規劃Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ產品藍圖，但該頭戴裝置

規格顯著變化的新機種，可能要到２０２７年才會量產。（ｒｙ）

