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AH股新聞

29/02/2024 09:20

《中國要聞》針對短視頻導向不良，５家互聯網平台開展專項整治

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《上海證券報》報道，首都互聯網協會昨天（２８日）召開
網絡評議會，政府管理部門、業界專家、媽媽評審團成員等多方齊聚，對快手（０１０２４）、
抖音、微博（０９８９８）、百度（０９８８８）、映客（０３７００）等５家互聯網平台「清
朗．整治短視頻信息內容導向不良問題」專項行動成果開展評議。
　　２０２３年１２月，中央網信辦在全國範圍內開展了「清朗．整治短視頻信息內容導向不良
問題」專項行動，集中整治短視頻領域三類突出問題：短視頻傳播虛假信息問題、短視頻展示不
當行為問題和短視頻傳播錯誤觀念問題。
　　針對相關問題，５家互聯網平台分別開展專項治理，並特別關注了虛假擺拍、偽醫學科普引
流等突出方面。
　
＊特別關注審核擺拍、偽醫學科普等方面＊
　
　　比如針對虛假擺拍，快手開發上線了「作者聲明」功能，創作者在發布作品時，可根據具體
情況使用該功能主動添加標注。在短視頻展示不當行為問題上，抖音持續提升低俗模型的識別能
力，一旦出現相關行為，模型就會標上紅框提醒審核員注意。在偽醫學科普引流問題上，微博通
過設置巡視詞、嚴格審核用戶轉載第三方內容等進行管制；百度完善機審識別能力，同時配備醫
學專審團隊，月攔截違規內容４﹒３８萬篇。此外，直播平台映客在主播管理上，加強引導主播
行為自我約束。
　　市委網信辦相關處室負責人認為，各平台需要在理念、技術、人員等方面綜合履行好主體責
任。在現有的制度基礎上，還應該對爭議性信息作系統性區分。（ｒｙ）

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