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AH股新聞

29/02/2024 10:55

《中國房產》深圳樓市升溫，深房中協：上周二手交易環比增近４倍

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《２１財經》報道，春節之後，深圳樓市新政開始顯效，新
增客量、帶看量、交易量升溫，市場機構紛紛發布了亮眼數據。
　　深圳市房地產中介協會消息指，根據公開在售二手房源量數據統計，２月２６日全市共有
５１８５６套有效二手房源在售，較上周增加２１７６套。經統計，今年第８周全市二手房（含
自助）錄得９５１套，環比增長３９２﹒７％。隨著節後工作步入正軌，再結合節前優化政策及
２０日貸款利率大幅下調，政策效應開始顯現，二手房成交量呈現快速回升勢頭。
　
＊深圳中原：上周新房成交環比漲１６７７％＊
　
　　另外，深圳貝殼研究院發布的監測數據顯示，２月１８日至２月２１日，深圳新增客源量、
帶看量對比春節假期前四天（２月６日至２月９日）錄得大幅增長，其中新增客源量增長
３４０﹒３％，帶看量增長１２８８％。來訪數據的提升，也帶來了成交量的回暖。深圳中原數
據顯示，２月１９日至２月２５日，深圳樓市新房住宅共成交２３１套，環比上漲
１６７６﹒９％；二手住宅共成交６６６套，環比上升９７４﹒２％。
　　深圳樓市似乎盼到了「小陽春」，這主要源於２月７日深圳優化了樓市政策，包括深圳戶籍
居民家庭無需社保即可購買兩套住房，單身限購１套以及非深戶社保要求降至三年。政策調整帶
來了一波購買力入市，市場短期也有響應，但這種趨勢持續時間還有待觀察。（ｒｙ）

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