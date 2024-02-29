《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局發布２０２３年國民經濟和社會發展統計公報。數

據顯示，全年國內出遊４８﹒９億人次，比上年增長９３﹒３％。

在旅遊花費方面，去年國內遊客出遊總花費４９１３３億元人民幣，增長１４０﹒３％。入

境遊客８２０３萬人次，其中外國人１３７８萬人次，香港、澳門和台灣同胞６８２４萬人次；

入境遊客總花費５３０億美元。國內居民出境１００９６萬人次，其中因私出境９６８４萬人次

，赴港澳台出境７７０４萬人次。（ｒｙ）

