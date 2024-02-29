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AH股新聞

29/02/2024 16:01

【兩會在即】政治局：財政政策要適度加力，貨幣政策靈活精準有效

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中共中央政治局２月２９日召開會議，討論國務院擬提請第十
四屆全國人民代表大會第二次會議審議的《政府工作報告》稿。中共中央總書記習近平主持會議

　　會議指出，今年工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。積極的財政政策要適度加力、
提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可
預期的政策環境。
　
＊擴大高水平對外開放，有效防範化解重點領域風險＊
　
　　要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。要深入實施科教興國戰略，著力擴
大國內需求，堅定不移深化改革，擴大高水平對外開放，有效防範化解重點領域風險。要堅持不
懈抓好「三農」工作，扎實推進鄉村全面振興，推動城鄉融合和區域協調發展。要加強生態文明
建設，推進綠色低碳發展。要切實保障和改善民生，加強和創新社會治理。要加強政府自身建設
，努力完成全年經濟社會發展目標任務。
　　會議認為，過去一年，面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近平
同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，付出艱辛努力
，新冠疫情防控實現平穩轉段，經濟實現回升向好，民生保障有力有效，全年經濟社會發展主要
目標任務圓滿完成，高質量發展扎實推進，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。
（ｃｔ）

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