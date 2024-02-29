《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市經歷昨日（２８日）指標性的成交放量急跌，今日仍

未平復，超過４２００隻個股低開，滬綜指低開０﹒４８％，報２９４３﹒６３點，深成指低開

０﹒５１％，創業板指低開０﹒５１％，半導體股造好，其他大部分行業板塊集體走低。

中證監據傳要求量化私募基金清退面向客戶的多空收益掉期（ＤＭＡ）產品，並限制自營業

務的ＤＭＡ策略加槓桿交易，疑引發量化私募昨日快速掟貨，拖垮股市行情。不過中證監昨晚迅

即發文解釋，是證券公司和私募基金等主動加強風險防控，穩步降槓桿、降規模。然而中證監還

表示，下一步將對ＤＭＡ等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度，指導行業控制好業務規模

和槓桿。

另外，監管亦對其他高頻交易出手，中金所發布一則紀律處分，稱上海維萬私募基金採用高

頻交易方式，在股指期貨多個品種上超交易限額交易，情節嚴重，構成「利用不正當手段規避交

易所交易限額制度，超限交易」的違規行為，獲取違規盈利８９３﹒４８萬元，限制有關帳戶開

倉１２個月並沒收違規盈利。

上任不到一個月，中證監吳清以「凡事皆罰」的強硬作風，給外界留下深刻印象，亦印證其

「券商屠夫」的外號。吳清首次主持召開資本市場法治建設座談會，強調法治興則市場興，中證

監將認真研究吸收與會代表提出的意見建議，將更好發揮法治在資本市場高質量發展中的作用。

（ｅｙ）

