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AH股新聞

29/02/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指低開０﹒５％個股大面積飄綠，ＤＭＡ監管引亂象

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市經歷昨日（２８日）指標性的成交放量急跌，今日仍
未平復，超過４２００隻個股低開，滬綜指低開０﹒４８％，報２９４３﹒６３點，深成指低開
０﹒５１％，創業板指低開０﹒５１％，半導體股造好，其他大部分行業板塊集體走低。
　　中證監據傳要求量化私募基金清退面向客戶的多空收益掉期（ＤＭＡ）產品，並限制自營業
務的ＤＭＡ策略加槓桿交易，疑引發量化私募昨日快速掟貨，拖垮股市行情。不過中證監昨晚迅
即發文解釋，是證券公司和私募基金等主動加強風險防控，穩步降槓桿、降規模。然而中證監還
表示，下一步將對ＤＭＡ等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度，指導行業控制好業務規模
和槓桿。
　　另外，監管亦對其他高頻交易出手，中金所發布一則紀律處分，稱上海維萬私募基金採用高
頻交易方式，在股指期貨多個品種上超交易限額交易，情節嚴重，構成「利用不正當手段規避交
易所交易限額制度，超限交易」的違規行為，獲取違規盈利８９３﹒４８萬元，限制有關帳戶開
倉１２個月並沒收違規盈利。
　　上任不到一個月，中證監吳清以「凡事皆罰」的強硬作風，給外界留下深刻印象，亦印證其
「券商屠夫」的外號。吳清首次主持召開資本市場法治建設座談會，強調法治興則市場興，中證
監將認真研究吸收與會代表提出的意見建議，將更好發揮法治在資本市場高質量發展中的作用。
（ｅｙ）

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