《經濟通通訊社２９日專訊》上證Ｂ股指數收升１﹒１％，報２６１﹒３５點。深證Ｂ股指
數收升１﹒１％，報１０７６﹒８３點。
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29/02/2024 15:05
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升１﹒１％，深證Ｂ收升１﹒１％
《經濟通通訊社２９日專訊》上證Ｂ股指數收升１﹒１％，報２６１﹒３５點。深證Ｂ股指
數收升１﹒１％，報１０７６﹒８３點。
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