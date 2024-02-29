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AH股新聞

29/02/2024 15:05

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升１﹒１％，深證Ｂ收升１﹒１％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》上證Ｂ股指數收升１﹒１％，報２６１﹒３５點。深證Ｂ股指
數收升１﹒１％，報１０７６﹒８３點。

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