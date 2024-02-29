《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股開市後市況快速逆轉，由超過４２００隻個股低開，未及
一小時即轉變為４８５０隻個股上升，滬綜指倒升１﹒１８％，報２９９２﹒６６點，有力挑戰
三千關，深成指漲２﹒１１％，創業板指升２﹒２％。
個股方面，半導體板塊領升，平均漲超過５％，軟件、互聯網、ＩＴ、工業機械板塊同漲。
（ｅｙ）
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29/02/2024 10:20
《Ａ股行情》市況修復滬綜指倒升１﹒１８％，深成指漲超２％
《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股開市後市況快速逆轉，由超過４２００隻個股低開，未及
一小時即轉變為４８５０隻個股上升，滬綜指倒升１﹒１８％，報２９９２﹒６６點，有力挑戰
三千關，深成指漲２﹒１１％，創業板指升２﹒２％。
個股方面，半導體板塊領升，平均漲超過５％，軟件、互聯網、ＩＴ、工業機械板塊同漲。
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