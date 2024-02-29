《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股開市後市況快速逆轉，由超過４２００隻個股低開，未及

一小時即轉變為４８５０隻個股上升，滬綜指倒升１﹒１８％，報２９９２﹒６６點，有力挑戰

三千關，深成指漲２﹒１１％，創業板指升２﹒２％。

個股方面，半導體板塊領升，平均漲超過５％，軟件、互聯網、ＩＴ、工業機械板塊同漲。

（ｅｙ）

