《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市經歷昨日（２８日）指標性的成交放量急跌，今早仍
超過４２００隻個股低開，滬綜指低開０﹒４８％，然而在外資大幅湧入下，三大指數集體衝高
，最高峰時段有４８００隻股份上升，尤其是各類科技板塊升幅更強勁，帶動滬綜指曾升超過
１﹒５％，衝破三千關，然而該點位仍然見強大阻力，股市升幅迅即收縮，半日收市則升
０﹒７３％，報２９７９﹒５６點，深成指漲１﹒６５％，創業板指一度飆超過３％，半日收升
１﹒７９％。
半日兩市成交仍見較高水平，達６６８２億元（人民幣．下同），但仍較上日同時段成交減
少２４﹒８％，外資動作頻頻，陸股通淨流入資金１２７億元。
中證監據傳要求量化私募基金清退面向客戶的多空收益掉期（ＤＭＡ）產品，並限制自營業
務的ＤＭＡ策略加槓桿，疑引發量化私募昨日快速掟貨，拖垮股市行情。不過中證監昨晚迅即發
文解釋，是證券公司和私募基金等主動加強風險防控，穩步降槓桿、降規模。然而中證監還表示
，下一步將對ＤＭＡ等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度，指導行業控制好業務規模和槓
桿。
＊半導體板塊領漲＊
半導體板塊今早有炒作，耐科裝備（滬：６８８４１９）飆兩成漲停，京儀裝備
（滬：６８８６５２）升１３﹒１％，復旦微電（滬：６８８３８５）升１１﹒４％，華亞智能
（深：００３０４３）升一成漲停，上海新陽（深：３００２３６）升９﹒４％，紫光國微
（深：００２０４９）升８﹒４％，北方華創（深：００２３７１）升６﹒７％。
阿里雲宣布下調雲產品官網售價，即日生效，平均降價幅度超過２０％，最高降幅達５５％
，涵蓋阿里雲彈性計算服務（ＥＣＳ）、對象存儲服務（ＯＳＳ）和數據庫產品類目。雲計算概
念股走高，開普雲（滬：６８８２２８）漲１５﹒７％，省廣集團（深：００２４００）升一成
漲停，中新賽克（深：００２９１２）升８﹒６％，兆龍互連（深：３００９１３）升８﹒３％
，光迅科技（深：００２２８１）升８﹒２％，紫光股份（深：０００９３８）走高７﹒６％，
中興通訊（深：００００６３）升５﹒９％。
券商股走高，南京證券（滬：６０１９９０）升５﹒６％，方正證券（滬：６０１９０１）
升２﹒６％，華林證券（深：００２９４５）升２﹒２％，中金公司（滬：６０１９９５）、東
方財富（深：３０００５９）升１﹒５％，國金證券（滬：６００１０９）升１﹒２％，華鑫股
份（滬：６００６２１）升１﹒１％。（ｅｙ）
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