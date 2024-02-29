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AH股新聞

29/02/2024 15:05

《Ａ股行情》１６６億外資進場，滬綜指收漲１﹒９％２月累漲８％

　　《經濟通通訊社２９日報道》踏入２月最後一個交易日，經歷昨日（２８日）指標性的成交
放量急跌後，滬深兩市今早仍超過４２００隻個股低開，滬綜指低開０﹒４８％，然而在外資大
幅湧入下，三大指數集體衝高，最高峰時段有４８００隻股份上升，尤其是各類科技板塊升幅更
強勁，帶動滬綜指曾升超過１﹒５％，衝破三千關，不過，該點位仍見強大阻力，股市升幅迅即
收縮，午後重新振作，終於抹平昨日所有跌幅，全日收市升１﹒９４％，報３０１５﹒１７點，
累計全月滬指飆８﹒１３％，結束連續兩月下跌趨勢。
　　深成指今日飆３﹒１％，創業板指同升３﹒３％，本月深成指累計上漲１３﹒６１％，創業
板指漲１４﹒８５％。
　　總結全月，一方面「國家隊」積極出手買入撐住指數表現，另一方面證監部門發文件打電話
開座談會，要求金融機構人為限制沽出股票，花盡九牛二虎之力終於在春節前夕剎停股市跌勢，
並錄得連續暴升行情，終於讓滬指在兩會開幕前拉到三千點位置。瑞銀此前發報告估算，今年以
來「國家隊」透過買入ＥＴＦ淨流入Ａ股的資金已超過４１００億元，未來在極端市況下仍有潛
力再加倉。
　　滬深兩市成交額連續第二個交易日突破１萬億元（人民幣．下同），達１０５２６億元，惟
按日跌２２﹒４％，外資今日通過滬股通、深股通淨流入１６６億元，為去年７月２５日
（１８９﹒８３億元）以來的７個月新高。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５１６﹒０８　＋１﹒９１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０１５﹒１７　＋１﹒９４　　　　４５２８﹒０９　　
　　上證Ａ股指數　　３１６０﹒７８　＋１﹒９４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９３３０﹒４４　＋３﹒１３　　　　５９９８﹒５０　　
　　深圳創業板指數　１８０７﹒０３　＋３﹒３２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２６１﹒３５　　＋１﹒１０　　　　　２﹒２６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０７６﹒８３　＋１﹒０６　　　　　１﹒２９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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