《經濟通通訊社２９日報道》踏入２月最後一個交易日，經歷昨日（２８日）指標性的成交

放量急跌後，滬深兩市今早仍超過４２００隻個股低開，滬綜指低開０﹒４８％，然而在外資大

幅湧入下，三大指數集體衝高，最高峰時段有４８００隻股份上升，尤其是各類科技板塊升幅更

強勁，帶動滬綜指曾升超過１﹒５％，衝破三千關，不過，該點位仍見強大阻力，股市升幅迅即

收縮，午後重新振作，終於抹平昨日所有跌幅，全日收市升１﹒９４％，報３０１５﹒１７點，

累計全月滬指飆８﹒１３％，結束連續兩月下跌趨勢。

深成指今日飆３﹒１％，創業板指同升３﹒３％，本月深成指累計上漲１３﹒６１％，創業

板指漲１４﹒８５％。

總結全月，一方面「國家隊」積極出手買入撐住指數表現，另一方面證監部門發文件打電話

開座談會，要求金融機構人為限制沽出股票，花盡九牛二虎之力終於在春節前夕剎停股市跌勢，

並錄得連續暴升行情，終於讓滬指在兩會開幕前拉到三千點位置。瑞銀此前發報告估算，今年以

來「國家隊」透過買入ＥＴＦ淨流入Ａ股的資金已超過４１００億元，未來在極端市況下仍有潛

力再加倉。

滬深兩市成交額連續第二個交易日突破１萬億元（人民幣．下同），達１０５２６億元，惟

按日跌２２﹒４％，外資今日通過滬股通、深股通淨流入１６６億元，為去年７月２５日

（１８９﹒８３億元）以來的７個月新高。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５１６﹒０８ ＋１﹒９１

上證綜合指數 ３０１５﹒１７ ＋１﹒９４ ４５２８﹒０９

上證Ａ股指數 ３１６０﹒７８ ＋１﹒９４

深證成份指數 ９３３０﹒４４ ＋３﹒１３ ５９９８﹒５０

深圳創業板指數 １８０７﹒０３ ＋３﹒３２

上證Ｂ股指數 ２６１﹒３５ ＋１﹒１０ ２﹒２６

深證Ｂ股指數 １０７６﹒８３ ＋１﹒０６ １﹒２９

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