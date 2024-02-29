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AH股新聞

29/02/2024 15:05

《深股通》深成指全日升３﹒１３％，外資連續三天流入

　　《經濟通通訊社２９日專訊》深證成分指數全日收市升３﹒１３％，報９３３０﹒４４點。
　　北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４１６﹒１６億元，
用１０３﹒８億元或２０％，淨流入７９﹒６億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１６６億元，為去年７月２５日
（１８９﹒８３億元）以來的７個月新高，外資連續三個交易日流入。（ｒｙ）

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