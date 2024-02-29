《經濟通通訊社２９日專訊》比特幣兩年多來首次升破６萬美元，Ａ股數字貨幣概念活躍拉
升，御銀股份（深：００２１７７）、智度股份（深：０００６７６）及吉大正元
（深：００３０２９）漲停，創識科技（深：３００９４１）升１２％，雄帝科技
（深：３００５４６）升７﹒７％，紫光國微（深：００２０４９）升６﹒４％，楚天龍
（深：００３０４０）、四方精創（深：３００４６８）等升幅居前。（ｒｙ）
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29/02/2024 09:45
《Ａ股焦點》比特幣大漲，數字貨幣概念活躍，智度股份等多股漲停
《經濟通通訊社２９日專訊》比特幣兩年多來首次升破６萬美元，Ａ股數字貨幣概念活躍拉
升，御銀股份（深：００２１７７）、智度股份（深：０００６７６）及吉大正元
（深：００３０２９）漲停，創識科技（深：３００９４１）升１２％，雄帝科技
（深：３００５４６）升７﹒７％，紫光國微（深：００２０４９）升６﹒４％，楚天龍
（深：００３０４０）、四方精創（深：３００４６８）等升幅居前。（ｒｙ）
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