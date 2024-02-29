《經濟通通訊社２９日專訊》華人網絡集體回憶「天涯社區」（天涯社區網絡科技股份有限

公司）近日被前員工入稟申請破產，內媒《紅星新聞》引述天涯社區創始人、董事長邢明坦言，

此案是一名前員工因被拖欠廿幾萬元（人民幣．下同）工資而向法院申請對公司作出破產審查，

目前正在解決。邢明還表示，３月１日，在天涯社區踏入創辦２５周年之際，停止訪問將近一年

的天涯社區將全面恢復業務，同時發布新天涯創建計劃和時間表。

邢明透露，過去大半年一直在重組自救，並努力確保網站數據得以全面保全，新天涯將是一

個從商業角度去構架的、會員制的社交電商平台。邢明又提到，目前公司債務總額約為２億元，

並不算大，經過去年大半年債務重組的努力，將會大規模縮減至１億元以內。

１９９９年創立的天涯社區曾是中文互聯網最具影響網站之一，也是許多內地早期網民的青

春回憶，高峰期註冊用戶超過１﹒３億、月覆蓋用戶超過２﹒５億，堪稱「中文網絡第一社區」

。但隨著貼吧、豆瓣、微博等社交媒體的興起與火爆，天涯社區在時代洪流中悄然衰落，並於去

年４月１日宣布因「進行技術升級和數據重構」暫停訪問。同年５月２７日，天涯社區宣布，因

資金流動性困難，停止訪問服務。此後曾有前員工開啟「七天七夜重啟天涯」直播，冀籌得

３００萬元資金助天涯社區度過難關，但結果只籌得約２０萬元。（ｓｌ）

