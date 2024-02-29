《經濟通通訊社２９日專訊》財政部發布２０２４年１月地方政府債券發行和債務餘額情況

。２０２４年１月，全國發行新增債券１７５４億元（人民幣．下同），其中一般債券１１８６

億元、專項債券５６８億元。全國發行再融資債券２０９１億元，其中一般債券７５２億元、專

項債券１３３９億元。合計，全國發行地方政府債券３８４５億元，其中一般債券１９３８億元

、專項債券１９０７億元。

２０２４年１月，地方政府債券平均發行期限８﹒７年，其中一般債券８﹒０年，專項債券

９﹒４年。

２０２４年１月，地方政府債券平均發行利率２﹒６０％，其中一般債券２﹒５８％，專項

債券２﹒６３％。



＊１月末地方債務餘額近４１萬億＊



２０２４年１月，地方政府債券到期償還本金１２５８億元，其中發行再融資債券償還本金

１０２３億元、安排財政資金等償還本金２３５億元。

２０２４年１月，地方政府債券支付利息８６６億元。

截至２０２４年１月末，全國地方政府債務餘額４０９９５９億元。其中，一般債務

１６０２０３億元，專項債務２４９７５６億元；政府債券４０８２９７億元，非政府債券形式

存量政府債務１６６２億元。

截至２０２４年１月末，地方政府債券剩餘平均年限９﹒１年，其中一般債券６﹒２年，專

項債券１０﹒９年；平均利率３﹒２７％，其中一般債券３﹒２６％，專項債券３﹒２７％。

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