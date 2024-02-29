《經濟通通訊社２９日專訊》樓市鬆綁政策持續發力，《路透》訪問的機構認為，中國房地

產市場仍處於「以價換量」的調整期，預計仍需１－３年才可「見底」，其中部分市場或能在今

年年底逐漸企穩。



＊料今年房地產開發投資和商品房銷售面積降幅收窄＊



《路透》於２月２１－２８日訪問九家機構的預估中值顯示，２０２４年、２０２５年中國

全國新建商品住宅均價同比料分別為下跌０﹒９％、上漲０﹒５％；３個月前的預估分別為漲

１﹒１％、漲１﹒０％。調查並顯示，２０２４年房地產開發投資和商品房銷售面積同比降幅分

別為６﹒１％和５％；３個月前的預估降幅分別為８﹒４％和５％。國家統計局公布的２０２３

年投資和銷售面積同比降幅分別為９﹒６％和８﹒４％。

幾乎所有受訪者均認為，預期改善需要時間，估計１－３年後房地產市場將見底；２０２４

年底部分城市或逐漸見底企穩。調查顯示，今年一線城市新建商品住宅均價料將下降０﹒１％，

一方面是廣州、深圳市場的偏冷對房價有所拖累；另一方面，居民收入信心仍需修復，二手房價

格亦對一手房價格造成擠壓。

至於中國房地產市場前景面臨的最大威脅，受訪者認為，短期來看，是房價下跌、房企資金

壓力等因素造成的整體信心偏弱，長期則受制於高庫存和遞減的人口趨勢。

除「降息」外，受訪者認為，政府還可以出台的政策手段包括：降低交易稅費、放開對地產

價格過度管制，一線及其他核心城市完全取消限購等；供給端則期待進一步擴大「保交樓」專項

借款規模、萬億級別的中國房企債務紓困基金等。



＊漸次放鬆政策已不適應新地產形勢，效果呈邊際遞減效應＊



惠譽博華工商企業部高級分析師王興萍和華寶信託宏觀經濟學家聶文均認為，地產政策以漸

次放鬆為主，已不適應新的地產形勢，政策效果反而呈現邊際遞減效應。

中證鵬元工商企業評級董事郜宇鴻表示，市場需求整體不足，樓市仍處於「以價換量」的階

段，尤其是三四線城市；二手房掛牌量增加，也會帶動今年樓價下行。他並認為，市場經過持續

的下降後，預期明年會進入一個相對低水平的穩定階段，房價也會相對平穩。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟稱，由於政策的發力干預，原本一些向下的負反饋和下

行螺旋被打破，今年部分城市將出現企穩跡象；實體市場出現穩定和復甦跡象之前，政策可能會

進一步放鬆。（ｓｌ）

