《經濟通通訊社記者黃燕明２９日報道》第十四屆全國人民代表大會第二次會議和政協第十

四屆全國委員會第二次會議，分別於２０２４年３月５日和３月４日在北京開幕。在全國人大開

幕會上，國務院總理李強將發布任內首份政府工作報告，回顧２０２３年發展成績，提出

２０２４年工作目標，包括ＧＤＰ增速、通脹、赤字率目標、貨幣政策與財政政策安排等。外界

推測，今年中國ＧＤＰ增長目標或與去年一樣，定在５％左右，赤字率或提升至３﹒５％左右，

貨幣政策有望維持適度寬鬆，降準降息仍有一定空間。

２０２３年全年ＧＤＰ同比增長５﹒２％，高於目標５％左右。今年受疫後修復動能偏弱、

房地產拖累較大等影響，經濟下行壓力仍大，在此前的地方兩會上，多地為今年經濟發展設定了

「高標準」。作為經濟大省，廣東、江蘇、山東、浙江、河南ＧＤＰ增長目標分別為５％、５％

以上、５％以上、５﹒５％左右、５﹒５％。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，內地不再只強調經濟增長，加上是總理李強上

任後首份政府工作報告，相信有機會定下靈活的經濟增長區間，例如４﹒５％至５％、４﹒５％

至５﹒５％。在注重高質量發展下，中央可能將消費、就業，甚至環保目標定得更高；而債務及

通縮問題、人口改變、中美脫鈎的說法等，都是制約今年內地經濟的因素。



＊財政政策的表述將更積極，貨幣政策有望維持適度寬鬆＊



中國經濟錄得「開門紅」，凸顯內需韌性，但房地產活動持續低迷、居民消費復甦疲弱以及

徘徊不去的通縮壓力等，仍是決策者亟待破解的現實挑戰。今年中央提出「以進促穩、先破後立

」，穩增長與促改革如何協調推進，推動中國經濟轉向高質量發展，料將在全國兩會上成為重點

熱議話題。

２０２４年開年宏觀政策繼續加碼。財政政策方面，２０２３年四季度增發的１萬億元（人

民幣．下同）國債已隨項目分配完畢，提前下達的２０２４年部分地方新增專項債券限額啟動發

行，用於地方化債的特殊再融資債券繼續發行，為２０２４年幾件投資提供較充足的資金。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，今年積極的財政政策將適度加力、提質增效。預計赤字率

目標安排在３﹒５％左右，穩增長和防風險統籌考慮下，新增專項債規模可能由２０２３年的

３﹒８萬億元小幅增加至４萬億元左右，同時，財政支出結構和稅費優惠政策將進一步優化。

貨幣政策方面，今年人行超預期降準０﹒５個百分點，下調支農支小再貸款、再貼現利率

０﹒２５個百分點，大幅下調５年期ＬＰＲ（貸款市場報價利率）０﹒２５基點來穩樓市。溫彬

認為，今年貨幣政策有望維持適度寬鬆，降準降息仍有一定空間，以穩定銀行體系流動性、促進

融資成本持續下降，但將更加注重存量資源盤活和效率提升。



＊防止房地產市場大起大落，緩解房企流動性壓力方式受關注＊



房地產方面，在住建部表態支持各城市因地制宜調整房地產政策後，廣州、蘇州、上海、北

京等熱點城市繼續放鬆限購政策。住建部近日下發通知，各城市要做好今明兩年住房發展計劃，

防止市場大起大落。明確年度各類住房及用地供應規模、結構和區位，測算房地產項目合理融資

需求。保障性住房要進一步明確供應套數和戶型結構。

中金報告認為，當前中國經濟仍處於轉型過程中，傳統借助刺激房地產與政策性金融促進投

資的效率下降，財政與貨幣協同、進一步發力可能成為政策關注點。財政政策在緩解房地產企業

流動性壓力、推動「三大工程」建設、化解地方政府債務壓力、支持消費等方面發力的方式受到

普遍關注。

今年全國人大會議的議程除了按慣例審議政府工作報告、人大常委會工作報告、最高人民法

院及最高人民檢察院等工作報告外，亦會審議《國務院組織法（修訂草案）》。

