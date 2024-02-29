【ＦＯＣＵＳ】單月狂飆逾四成的比特幣，周三（２８日）終企上６萬美元上方，市值更一

度超越「科技七雄」之一的Ｍｅｔａ。新一輪漲勢得益於１月中上市的十餘隻現貨ＥＴＦ的資金

流入帶動「買氣」，亦有憧憬四年一度「減半（Ｈａｌｖｉｎｇ）」效應下的供應緊縮。而在蹺

蹺板的另端，黃金ＥＴＦ遭遇持續資金流出，過去一年高歌猛進的鈾礦公司、實物鈾ＥＴＦ亦畫

風逆轉。



＊「減半」在即，兩年多來重上６萬關＊



水漲船高，對資產價格亦如是。隔夜比特幣、現貨ＥＴＦ聯袂大爆發，前者逾兩年來首次突

破６萬美元，高見６﹒４萬美元；後者單日成交量爆炸式攀升至７６﹒９億美元紀錄新高，其中

最熱門的貝萊德旗下ｉＳｈａｒｅｓ Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｔｒｕｓｔ，單日淨值漲近６％，持有

比特幣的市值突破８０億美元。

歷史走勢顯示，比特幣在過去三次（２０１２年、２０１６年、２０１９年）「（礦工開採

比特幣於每個區塊可獲得的獎勵）減半」前，總是出現反彈行情。而今次多了現貨ＥＴＦ加持，

有望刷新２０２０年１２月以來最大單月漲幅。

資金突然湧入，除了短期持有者利潤飆升，刺激ＦＯＭＯ（Ｆｅａｒ Ｏｆ

Ｍｉｓｓｉｎｇ Ｏｕｔ， 害怕錯過）心態，機構「巨鯨」的資金騰挪亦推波助瀾。持有逾

１９萬個比特幣的上市公司ＭｉｃｒｏＳｔｒａｔｅｇｙ，本月１５至２５日曾以１﹒５５億美

元買入３０００個比特幣；已遞交上市申請的Ｒｅｄｄｉｔ亦披露，持有比特幣、以太幣。



＊黃金ＥＴＦ資金連８月流出，鈾畫風轉＊



相比比特幣現貨ＥＴＦ連續４周錄資金流入，全球黃金ＥＴＦ截至１月卻已連續８個月錄資

金流出，盡管兩項資產類別資金一進一出未必直接相關，但有「金甲蟲」之稱的黃金大好友

Ｐｅｔｅｒ Ｓｃｈｉｆｆ就稱，比特幣稱不上「數碼黃金」，但卻是做空黃金的數碼方式。

有分析師甚至預計，比特幣現貨ＥＴＦ管理的資產總額（ＡＵＭ），有望在兩年內超越黃金

ＥＴＦ。鑒於此，摩根士丹利據報正評估將比特幣現貨ＥＴＦ添加至其經紀平台。

另一反向觀察來自被稱為比特幣另類對手的鈾，鈾現貨價格過去一年高歌猛進，但自本月初

創下２００７年以來新高後，至今已回吐約一成；全球第二大鈾礦商Ｃａｍｅｃｏ的股價、全球

最大的現貨鈾基金Ｓｐｒｏｔｔ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｕｒａｎｉｕｍ Ｔｒｕｓｔ

ＳＲＵＵＦ，亦在本月初創下歷史高位後，分別回撤近２１％、１７％。



＊以太幣ＥＴＦ待闖關，鈾隨時重拾漲勢＊



無論是否巧合，比特幣看起來仍是眼下最炙手可熱的交易，但有三大風險需留意。第一是，

市場會否就「減半」再次「ｓｅｌｌ ｔｈｅ ｎｅｗｓ」，以及美國證交會（ＳＥＣ）可能在

５月批准以太幣現貨ＥＴＦ。過去一周，以太幣價格同樣飆升逾１７％，市值突破４１００億美

元，約是比特幣的三分一。

第二是，黃金看漲期權的隱含波動率再次觸及歷史最低水平之一，上一次為２０１９年中，

金價其後數年累計上漲了７５％。

第三是，另類對手鈾隨時重拾漲勢，因去年底於美國眾議院通過的俄鈾進口禁令法案有望在

參議院通過，俄羅斯為美國第四大鈾供應國，禁令雖明言可於２０２８年１月前豁免執行，但俄

羅斯或祭出報復措施。

盡管有分析師押注比特幣今年有望突破１０萬美元，但從隔夜價格因Ｃｏｉｎｂａｓｅ「用

戶餘額為零」烏龍事件一度半小時內暴瀉逾４千美元看，玩的就是心跳。

