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AH股新聞

29/02/2024 17:56

【大國博弈】中美舉行新一輪外交政策磋商，中方：溝通坦誠深入

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國外交部網站發文指，外交部部長助理兼政策規劃司司長苗
得雨２７日在上海同美國國務院政策規劃司司長艾哈邁德，舉行新一輪中美外交政策磋商。雙方
重點就各自外交政策以及國際形勢、地區熱點問題等進行了坦誠、深入、建設性溝通。（ｓｌ）

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