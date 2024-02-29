《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行發布《關於銀行間債券市場櫃台業務有關事項的通知

》，自２０２４年５月１日起實施。《通知》提出，投資者可通過櫃台業務開辦機構投資國債、

地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等銀行間債券市場債券品種。人行相關負責人表示，

《通知》進一步擴大櫃台債券投資品種，優化相關機制安排，以便利居民和其他機構投資者債券

投資，增加居民財產性收入，加快多層次債券市場發展。

人行相關負責人指出，目前中國居民直接持有的政府債券規模較小，與成熟債券市場相比，

還有很大提升空間。通過櫃台渠道投資債券市場，可以將儲蓄高效轉化為債券投資，增加居民財

產性收入。截至２０２３年末，中國債券市場餘額１５８萬億元人民幣，是全球第二大債券市場

。加快發展櫃台債券業務，有利於促進直接融資發展，優化金融體系結構。

此外，櫃台債券業務是銀行間債券市場向零售金融和普惠金融的延伸。與集中統一的金融基

礎設施相比，櫃台開辦機構可為各類投資者提供債券託管、做市、擔保品管理、清算結算一體化

等各種靈活多元的綜合性服務，提升市場活躍性，促進市場分層。



＊境外投資者也可開立債券帳戶＊



負責人又提到，與２０１６年的《全國銀行間債券市場櫃台業務管理辦法》公告相比，《通

知》主要進一步明確了三方面內容：一是櫃台業務品種和交易方式。已在銀行間債券市場交易流

通的各類債券品種，在遵守投資者適當性要求的前提下，可通過櫃台投資交易。二是優化對投資

者開戶的管理規則。已在銀行間債券市場開立帳戶的投資者，可在櫃台業務開辦機構開立債券帳

戶。三是境外投資者可通過櫃台渠道投資。獲准進入銀行間債券市場的境外投資者，可通過櫃台

業務開辦機構和境內託管銀行開立債券帳戶。

目前，全國有３０家商業銀行開辦了櫃台債券業務，投資者可通過櫃台業務開辦機構的營業

網點或電子渠道申請開立櫃台債券帳戶，櫃台業務開辦機構提供債券報價交易、登記託管、結算

清算和債券查詢等服務。櫃台業務開辦機構為個人和企業提供櫃台債券業務服務的，主要以國債

、地方政府債和政策性金融債為主。（ｓｌ）





