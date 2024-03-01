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AH股新聞

01/03/2024 11:14

《駐京專電》習近平：大力推動中國新能源高質量發展

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》中共中央政治局２月２９日下午就新能源技
術與中國的能源安全進行第十二次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，能源安
全事關經濟社會發展全局。積極發展清潔能源，推動經濟社會綠色低碳轉型，已經成為國際社會
應對全球氣候變化的普遍共識。要順勢而為、乘勢而上，以更大力度推動中國新能源高質量發展

　　習近平中國能源發展仍面臨需求壓力巨大、供給制約較多、綠色低碳轉型任務艱巨等一系列
挑戰。應對這些挑戰，出路就是大力發展新能源。習近平指出，要統籌好新能源發展和國家能源
安全，堅持規劃先行、加強頂層設計、搞好統籌兼顧，注意處理好新能源與傳統能源、全局與局
部、政府與市場、能源開發和節約利用等關系，推動新能源高質量發展。
　
＊推進電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設＊
　
　　習近平強調，要瞄准世界能源科技前沿，聚焦能源關鍵領域和重大需求，合理選擇技術路線
，發揮新型舉國體制優勢，加強關鍵核心技術聯合攻關，強化科研成果轉化運用，把能源技術及
其關聯產業培育成帶動中國產業升級的新增長點，促進新質生產力發展。
習近平指出，要適應能源轉型需要，進一步建設好新能源基礎設施網絡，推進電網基礎設施智能
化改造和智能微電網建設，提高電網對清潔能源的接納、配置和調控能力。加快構建充電基礎設
施網絡體系，支撐新能源汽車快速發展。

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