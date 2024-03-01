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AH股新聞

01/03/2024 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：政治局召開會議討論政府工作報告

　　《經濟通通訊１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
中共中央政治局召開會議，討論政府工作報告
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中共中央政治局２９日召開會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第二次會議審議
的《政府工作報告》稿。會議指出，今年工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。積極的財
政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。
　
從嚴監管，提升「零容忍」執法效能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期中證監強化全流程監管執法，嚴肅查處了一批財務造假、內幕交易典型案件，促進市場平穩
健康運行。中證監日前召開的資本市場法治建設座談會再度釋放「全面提升『零容忍』執法效能
」重磅信號。
　
櫃台債券投資品種擴大便利度提升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行２月２９日發布《關於銀行間債券市場櫃台業務有關事項的通知》，進一步擴大櫃台債券投
資品種，優化相關機制安排，以便利居民和其他機構投資者債券投資，增加居民財產性收入，加
快多層次債券市場發展。
　
　
《上海證券報》
　
中共中央政治局召開會議，討論政府工作報告
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局２月２９日召開會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第二次會議
審議的《政府工作報告》稿。國家主席習近平主持會議。
　
中國經濟２０２３年主要預期目標圓滿完成
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局２月２９日發布的２０２３年國民經濟和社會發展統計公報顯示，２０２３年，中國
經濟頂住壓力砥礪前行，總體恢復向好，主要預期目標圓滿完成，高質量發展扎實推進，全面建
設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。
　
櫃台債券投資品種進一步擴大
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行２９日發布《關於銀行間債券市場櫃台業務有關事項的通知》，明確了櫃台投資者範圍
和櫃台業務品種，對促進債券市場高質量發展具有重要意義。
　
　
《證券時報》
　
橫琴今日正式封關運行，合作區建設開啟新征程
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月１日起，橫琴粵澳深度合作區正式封關運行，分線管理政策正式實施。分線管理實為橫琴與
澳門之間設為「一線」；橫琴與境內其他地區（即內地）之間設為「二線」。總體思路為「一線
基本放開、二線嚴格管住、區內實現自由」。
　
人行：持續深化支付服務場景建設
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人行２９日召開優化支付服務推進會。會議要求，各有關單位要聚焦重點城市、重點場所，激發
商業銀行、非銀行支付機構、清算機構、外幣兌換機構等支付服務主體的積極性和創造性，緊盯
銀行卡受理、外幣兌換、現金支付、移動支付和宣傳推廣等重點任務，實抓實幹，力爭在短期內
取得明顯成效。
　
利率債「愈漲愈買」，擴大發行規模「一舉多得」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在「愈漲愈買」的情緒帶動下，３０年期國債收益率也於本周突破２﹒５％。去年下半年以來，
１０年期、３０年期國債逐漸受機構投資者追捧，債市持續走牛，即便今年２月股市止跌反彈，
也未動搖債牛行情。（ｌｃ）

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