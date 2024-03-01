《神州經脈》３月首個交易日，滬深股市開門紅。滬綜指今早（１日）低開後，持續窄幅震

盪，三千點有支持，全日收升０﹒３９％，報３０２７﹒０２點，滬綜指全周累升０﹒７％。深

成指今日收升１﹒１２％，創業板指走高０﹒９％。兩市成交額連續三日破萬億，達１０５５３

億元（人民幣．下同），按日微增０﹒２５％。外資結束連續三個交易日流入，今日通過陸股通

淨流出５３﹒３億元，不過，全周計合共流入約２３５﹒５億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１９８５，較上個交易日４時３０分收盤

價跌５５點子，全日在７﹒１９００至７﹒１９９５之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０５９，較上個交易日跌２３點子，與市場預測偏離超

過９５０點，上個交易日報７﹒１０３６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 兩會行情下周開啟。第十四屆全國人大會議、全國政協會議分別於５日和４日在北京開幕

，國務院總理李強將發布任內首份政府工作報告，市場關注其提出的２０２４年工作目標，包括

ＧＤＰ增速、通脹、赤字率目標、貨幣政策與財政政策安排等。而根據以往經驗，Ａ股在兩會前

一周及後一周的時間裏往往受會到情緒提振，但兩會期間的股價表現可能稍顯平淡。兩會所推出

的產業政策也會為市場揭示新的投資機遇。



２﹒ 中國２月官方製造業ＰＭＩ微降至４９﹒１％，雖符合預期，但連續第五個月萎縮；２月

財新中國製造業ＰＭＩ微升至５０﹒９，略高於預期，是２０２１年下半年以來首次連續四個月

位於擴張區間，製造業景氣度持續提升。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀官方

數據指出，２月受春節假期影響，製造業處於傳統生產淡季，加之疫情防控平穩轉段後企業員工

假期返鄉增多，企業生產經營受到較大影響，製造業市場活躍度總體有所下降。２月官方非製造

業商務活動指數為５１﹒４％，比上月升０﹒７個百分點；綜合ＰＭＩ產出指數為５０﹒９％，

與上月持平。



３。中指研究院公布，２月全國百城新建住宅平均價格為１６２６７元╱平方米，環比上漲

０﹒１４％，連續第六個月上漲，漲幅較１月收窄０﹒０１個百分點；同比上漲０﹒５７％。２

月百城二手住宅平均價格為１５１７３元╱平方米，環比下跌０﹒３７％，連續２２個月下跌，

跌幅較１月收窄０﹒１９個百分點；同比跌４﹒３１％，跌幅較１月擴大０﹒３５個百分點。另

外，評級機構惠譽將其對２０２４年中國新樓銷售預期下調至下跌５％至１０％，該行原預計為

沒變動至下跌５％，因市場復甦比較緩慢，可能對地方政府、銀行和資產管理公司產生更廣泛影

響。惠譽預計，中國新樓銷售至少在未來幾個月將按年大幅下滑，新房的平均售價可能會保持穩

定；但所有城市的房價壓力均將持續，而二手房市場正顯示出企穩跡象。



４﹒ 針對外籍來華人員使用移動支付的不便問題，人民銀行副行長張青松提出三個舉措：指導

支付寶、財付通等主要支付機構，將外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額由１０００美元

提高到５０００美元，年累計交易限額由１萬美元提高到５萬美元。針對來華人員使用支付寶、

微信綁定境外銀行卡成功率低的問題，要求相關機構優化業務流程，提高辦卡的效率。簡化身份

驗證的安排，使外籍來華人員在綁卡等一系列的ＡＰＰ下載的過程中，更便捷的辦理。



５﹒ 美國白宮２９日宣布就中國進口電動車是否構成國家安全風險展開調查，可能對華製車輛

的聯網技術實施限制性措施。目前，中國製造的汽車除了一般適用於進口汽車的２﹒５％常規進

口關稅外，還需額外繳納２５％的關稅。中國外交部發言人毛寧回應稱，中國汽車在全球廣受歡

迎，靠的不是所謂的「不公平」做法，而是在激烈市場競爭中形成的技術創新和過硬品質。美方

把經貿問題政治化，只會阻礙美國汽車產業的發展。中方敦促美方停止泛化國家安全概念，停止

歧視打壓中國企業，切實維護開放、公平、非歧視的營商環境。



６﹒ 人民銀行２９日發布通知，明確銀行間債券市場櫃台債券品種包括國債、地方政府債券、

金融債券、公司信用類債券等銀行間債券市場債券品種，優化了投資者開戶管理規則。獲准進入

銀行間債市的境外投資者，可通過櫃台業務開辦機構和境內托管銀行開立債券帳戶。中債資信基

礎設施業務線總監李環表示，目前投資者通過商業銀行櫃台投資政府債券較為普遍，但主要投資

的是通過櫃台發行的債券品種。《通知》明確已在銀行間債券市場交易流通的債券品種可以上櫃

交易，意味著政府債券二級市場的鞏固和擴大。



７﹒ 比亞迪接連出招，今日再透過官方微博宣布，宋Ｐｒｏ ＤＭ－ｉ榮耀版汽車正式上市，

售價１０﹒９８萬至１３﹒９８萬元，約等於全系降價２萬元。值得一提的是，今次官方喊出「

入門即高配」口號，即是宋Ｐｒｏ ＤＭ－ｉ榮耀版將高階配置下放至入門車型。春節假期後，

比亞迪降價狂推一系列榮耀版車型，除了王朝系列大部分車款，昨還推出海洋系列的海豹ＤＭ－

ｉ榮耀版共６款車型，售價介乎１４﹒９８萬－２１﹒９８萬元。



８﹒ 據《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》報道，阿里巴巴集團ＣＥＯ吳泳銘今日向本地生活集團（高

德、餓了麼）全體員工發內部信，宣布本地生活集團董事長兼ＣＥＯ俞永福將於３月３１日卸任

本地生活集團的管理職務。報道指出，本地生活集團的兩大業務餓了麼、高德也將迎來新的管理

團隊。餓了麼董事長由本地生活集團ＣＴＯ吳澤明接任，ＣＥＯ由蜂鳥配送負責人韓鎏接任；高

德董事長由總裁劉振飛接任，ＣＯＯ郭寧出任高德ＣＥＯ。（ｓｌ）

