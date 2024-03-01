《鍾之日記》３月１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國２月官方及財新製造業ＰＭＩ今日同步公布，兩者背馳。國家統計局公布，２月製造業

ＰＭＩ微降至４９﹒１％，雖符合預期，但連續第五個月萎縮；２月財新ＰＭＩ則微升至

５０﹒９，略高預期，是２０２１年下半年以來首次連續四個月位於擴張區間，製造業景氣度持

續提升。

國家統計局解釋，２月份，由於春節假日因素影響，製造業處於傳統生產淡季，加之疫情防

控平穩轉段後企業員工假期返鄉增多，企業生產經營受到較大影響，製造業市場活躍度總體有所

下降，製造業ＰＭＩ比上月略降０﹒１個百分點。財新智庫高級經濟學家王喆則表示，經濟總體

回升向好，不過，面臨的困難和壓力依然較大，新訂單指數低於生產指數，生產和銷售端價格持

續低迷，內外需仍然不足；就業指數長期徘徊在榮枯線以下，企業增員擴產積極性不高，樂觀預

期有待進一步夯實。



＊新世界賣商場大賺仍大跌＊



３月首個交易日，兩地股市開門紅。香江魚缸先跌後回升，恒指重返１０天線，收市升７８

點或０﹒４７％，報１６５８９點。全日成交１２１８﹒３２億元。美團（０３６９０）急升

１０﹒８％，報８８﹒４元，創三個月高，為表現最好藍籌，市傳美團或停止社區團購業務。

新世界（０００１７）將向華懋出售荃灣愉景新城商場及停車場全部權益，以優化資產組合

，總現金代價為４０﹒２億元，是２０１７年之後最大單一商場買賣。新世界於２０１０年底，

以１３﹒８億元購入物業一半權益，總市值約２７﹒６億，升值逾４５％，今次交易帳面獲利

１２﹒６億元，以購入價計，賺２６﹒４億元。新世界表示，將會繼續出售非核心資產，加快資

金回籠發展核心業務。華懋表示，對香港長遠經濟和樓市前景甚有信心，計劃持有愉景新城商場

作長線投資，相信物業可與華懋區內商場及酒店等產生協同效應。

不過，新世界收挫６﹒８％，為表現最差藍籌。新世界公布２０２４財年中期業績，進一步

大幅削減股息以保留現金。多家大行削減新世界目標價，除了高盛看１１﹒４０元之外，摩通，

滙證，花旗和富瑞的目標價介乎８元至８﹒９元，低於現價。



＊兩會行情下周開啟＊



滬綜指今早低開後，持續窄幅震盪，三千點有支持，全日收升０﹒３９％，報

３０２７﹒０２點，滬綜指全周累升０﹒７％。深成指今日收升１﹒１２％，創業板指走高

０﹒９％。兩市成交額連續三日破萬億，達１０５５３億元人民幣，按日微增０﹒２５％。外資

結束連續三個交易日流入，今日通過陸股通淨流出５３﹒３億人民幣，不過，全周計合共流入約

２３５﹒５億人民幣。

兩會行情下周開啟。第十四屆全國人大會議、全國政協會議分別於５日和４日在北京開幕，

國務院總理李強將發布任內首份政府工作報告，市場關注其提出的２０２４年工作目標，包括

ＧＤＰ增速、通脹、赤字率目標、貨幣政策與財政政策安排等。而根據以往經驗，Ａ股在兩會前

一周及後一周的時間里往往受會到情緒提振，但兩會期間的股價表現可能稍顯平淡。兩會所推出

的產業政策也會為市場揭示新的投資機遇。



＊京東豪派年終獎，全日升近１﹒７％＊



京東（０９６１８）今日消息多籮籮，先有京東雲迎戰阿里雲，祭出比價活動，揚言「比到

底！擊穿低價！」使出兩把「殺手鑭」：一是全系核心產品參與全網比價，比對標產品最低成交

價再優惠１０％；二是承諾用戶買貴就賠，直發代金券。

後有內媒爆料稱，京東加碼員工激勵，對採銷團隊的年終獎投入大幅增加，同比上年度增長

７２％，相比年初獎金預算漲幅超５８％。有１６個業務小組獲得了超２０倍月薪的獎金總額，

最高的業務小組有超５０倍月薪獎金。此外，有員工直接獲得超百萬人幣年終獎，還有去年剛入

職的應屆畢業生獲得了近２０倍月薪的獎金。接近京東人士稱，相關激勵情況屬實，並已在內部

系統上進行了公示。

京東物流（０２６１８）方面也宣布啟動萬人招聘計劃，今年上半年將增聘２萬名新員工，

聚焦供應鏈、營運、管理、銷售等範疇。

京東集團全日升近１﹒７％，收報９０﹒５５元；京東物流則跌０﹒４％，京東健康

（０６６１８）跌１％。



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