《經濟通通訊社１日專訊》中指研究院最新公布的數據顯示，２０２４年前兩個月，內地百

強房企總銷售額為４７６２﹒４億元人民幣，同比下降５１﹒６％。

另據克而瑞地產研究統計，２月單月，百強房企銷售金額約１８５８﹒６億元人民幣，繼續

是近年低位，按月跌２０﹒９％，按年跌６０％。

中指研究院企業研究總監劉水稱，１月底以來，四個一線城市陸續放鬆當地樓市調控政策，

房企又通過多種途徑緊抓春節營銷節點，部分城市到訪量有所提升，但成交仍較為平淡，購房者

「看多買少」，觀望情緒依然濃厚，主要是購房者的收入及市場預期不確定，導致需求端疲軟。

去年同期對比基數較高，也是今年同比銷量跌幅較大的原因之一。２０２３年一季度，購房需求

在新冠疫情和春節假期的雙重積壓後集中釋放，推動各地樓市量價齊漲。

對於後市，劉水認為，短期來看，全國「兩會」召開在即，預計會後供需兩端將有更有利政

策出台，一線城市有望進一步因需、因區優化限制性政策，二線城市有望全面取消限購政策，前

期出台政策的核心城市政策效果可能會進一步顯現。

克而瑞則預計，３月供求有望復甦，但按年持續跌勢，難有「小陽春」，因二、三線城市仍

於清理庫存狀態。（ｌｃ）

