《經濟通通訊社１日專訊》外電報道，美國白宮２９日宣布就中國進口電動車是否構成國家

安全風險展開調查，可能對華製車輛的聯網技術實施限制性措施。

根據該份以總統拜登名義發表的聲明，美國商務部將負責調查可連接互聯網的中國車輛在收

集實時數據方面的情況，包括確定相關數據是否包含美國關鍵基礎設施及公民的敏感資料，也會

研究車輛內置軟件的遙距自動駕駛功能，可能會構成的國安威脅。

白宮官員表示，現在說可能採取什麼行動還為時過早，也不能確定會否禁止中國車輛入口。

美國政府根據法律擁有廣泛的權力，政府行動「可能產生巨大影響」。



＊美商務部６０天內徵求意見，考慮起草法規＊



拜登誓言要為汽車工人和中產階級家庭做正確的事。他說，「通過這項行動和其它行動，我

們將確保汽車工業的未來將由美國工人在美國創造。」

拜登還稱此舉是「前所未有的行動，以確保來自中國等受關注國家的汽車，在美國道路上行

駛不會損害我們的國家安全」，並指示商務部「採取行動應對風險」。

雖然目前進口到美國的中國製小型汽車，數量相對較少，但美國商務部長雷蒙多強調，有必

要了解該些汽車的技術，可以在多大程度上取得大量數據，美國政府會在中國製汽車在美普及並

可能威脅到美國人私隱及國家安全之前採取行動。

該報道又提到，美國商務部將會在６０天內，就中國聯網汽車的潛在風險徵求意見，然後考

慮起草法規。

中國商務部就此消息回應時指，希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，糾正非市場政

策和做法，為汽車產業公平競爭和長遠發展創造條件。（ｒｙ）

