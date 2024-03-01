《經濟通通訊社１日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）接連出招，近日推

出了多款榮耀版低價車型，今日又透過官方微博宣布，宋Ｐｒｏ ＤＭ－ｉ榮耀版汽車正式上市

，售價１０﹒９８萬至１３﹒９８萬元（人民幣．下同），約等於全系降價２萬元。

值得一提的是，官方喊出了「入門即高配」的口號。這是因為宋Ｐｒｏ ＤＭ－ｉ榮耀版將

高階配置下放至入門車型，１０﹒９８萬元入門版配備了３Ｄ全景透明影像、自適應旋轉懸浮

Ｐａｄ、ＮＦＣ數字鑰匙、智能上下電等功能。發動機方面搭載驍雲－插混專用１﹒５Ｌ高效發

動機和驅動電機，最大功率分別為８１千瓦和１４５千瓦。根據車型不同，續航里程提供７１公

里和１１０公里供消費者選擇。

春節過後，比亞迪打出「電比油低」的口號，狂推一系列榮耀版車型並試圖徹底終結「油電

之戰」。昨日除了降價３萬元推宋ＰＬＵＳ ＤＭ－ｉ榮耀版、宋ＰＬＵＳ ＥＶ榮耀版之外，

還推出海豹ＤＭ－ｉ榮耀版共６款車型，售價區間為１４﹒９８萬－２１﹒９８萬元。官方還表

示自上市之日至３月３１日完成購車開票，可享２年０息、５０００元置換補貼、首任車主自購

車之日起２年內免費充電樁及安裝服務等購車禮遇。（ｒｙ）

