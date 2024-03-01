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AH股新聞

01/03/2024 16:22

【大國博弈】美國調查中國電動車國安風險，外交部：停止歧視打壓

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國白宮２９日宣布就中國進口電動車是否構成國家安全風險展
開調查，可能對華製車輛的聯網技術實施限制性措施。根據該份以總統拜登名義發表的聲明指，
來自中國的聯網車輛可能收集有關美國公民和基礎設施的敏感數據，並將這些數據傳回中國。這
些車輛可能被以遠程方式訪問或致其失靈。
　　目前，中國製造的汽車除了一般適用於進口汽車的２﹒５％常規進口關稅外，還需額外繳納
２５％的關稅。
　
＊外交部：美國車企一直享受中國大市場的紅利＊
　
　　中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應，中國汽車在全球廣受歡迎，靠的不是所謂
的「不公平」做法，而是在激烈市場競爭中形成的技術創新和過硬品質。中國始終向全球汽車企
業敞開大門，美國車企一直充分享受中國大市場的紅利，反倒是美方大搞貿易保護主義，設置歧
視性的補貼政策等障礙，嚴重阻礙中國汽車進入美國市場。這種把經貿問題政治化的做法，只會
阻礙美國汽車產業的發展。敦促美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，停止泛化國家安全概念
，停止歧視打壓中國企業，切實維護開放、公平、非歧視的營商環境。

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