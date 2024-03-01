《經濟通通訊社１日專訊》滬深股市在２月表現強勁，踏入３月即遇首個考驗，今日官方將

公布２月製造業ＰＭＩ數據，股市今早未明朗，滬綜指窄幅低開０﹒０４％，報３０１３﹒８２

點，繼續在三千點上下徘徊，深成指高開０﹒１６％，創業板指高開０﹒０６％，運輸設備股造

好，保險股走低。

中共中央政治局召開會議，指出今年工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破；積極的財

政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致

性，營造穩定透明可預期的政策環境。

內地樓市持續冰封，中指研究院數據顯示，今年首兩月內地百強房企總銷售額為

４７６２﹒４億元（人民幣．下同），同比下降５１﹒６％。另據克而瑞地產研究統計，２月百

強房企銷售金額約１８５８﹒６億元，繼續是近年低位，按月跌２０﹒９％，按年跌６０％。

人民銀行今日進行１００億元７天期逆回購，淨回籠２３７０億元，中斷連續五個交易日淨

投放，不過全周來看仍放水６３２０億元。《證券日報》引述分析指，３月份資金面供需壓力相

對不大，波動或更多集中在季末考核階段。

另外，關注美國白宮周四（２９日）宣布就中國進口電動車是否構成國家安全風險展開調查

，華府未來可能對中國製車輛的聯網技術實施限制性措施。（ｅｙ）

