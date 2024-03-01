《經濟通通訊社１日專訊》國家統計局公布，２月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為

４９﹒１％，符合市場預期，是連續第五個月處於萎縮區間，比上月下降０﹒１個百分點。統計

局解釋，２月份，由於春節假日因素影響，製造業處於傳統生產淡季，加之疫情防控平穩轉段後

企業員工假期返鄉增多，企業生產經營受到較大影響，製造業市場活躍度總體有所下降，製造業

ＰＭＩ比上月略降０﹒１個百分點。

至於２月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒９，較上月微升０﹒１個百分

點，略高於預期的５０﹒６，是２０２１年下半年以來首次連續四個月位於擴張區間，表明製造

業景氣度持續提升。

Ａ股表現沉悶，滬綜指早市持續窄幅上落，三千點有支持，收升０﹒０９％，報

３０１７﹒８１點，深成指升０﹒４５％，創業板指走高０﹒１２％。

兩市半日成交６６７８億元（人民幣．下同），和上日（２９日）同時段成交相若，注意外

資流出，陸股通淨流出近５９億元。



＊２月房企銷售再斬兩成，龍頭房企齊跌１％＊



內地樓市持續冰封，中指研究院數據顯示，今年首兩月內地百強房企總銷售額為

４７６２﹒４億元，同比下降５１﹒６％。另據克而瑞地產研究統計，２月百強房企銷售金額約

１８５８﹒６億元，繼續是近年低位，按月跌２０﹒９％，按年跌６０％。

地產股走低，招商蛇口（深：００１９７９）挫１﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）、

新湖中寶（滬：６００２０８）跌１﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）、金地集團

（滬：６００３８３）跌跌１﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒１％。



＊美擬再施壓限華輸入汽車，車股表現穩＊



美國白宮周四（２９日）宣布就中國進口電動車是否構成國家安全風險展開調查，華府未來

可能對中國製車輛的聯網技術實施限制性措施。然而汽車股今早表現平穩，北汽藍谷

（滬：６００７３３）漲４﹒４％，賽力斯（滬：６０１１２７）升１﹒５％，上汽集團

（滬：６００１０４）升０﹒５％，比亞迪（深：００２５９４）揚０﹒２％，惟長安汽車

（深：０００６２５）跌１﹒５％。（ｅｙ）

