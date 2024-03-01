《經濟通通訊社１日報道》３月首個交易日，滬深股市開門紅。滬綜指今早低開後，持續窄

幅震盪，三千點有支持，全日收升０﹒３９％，報３０２７﹒０２點，滬綜指全周累升０﹒７％

。深成指今日收升１﹒１２％，創業板指走高０﹒９％。兩市成交額連續三日破萬億，達

１０５５３億元（人民幣．下同），按日微增０﹒２５％。外資結束連續三個交易日流入，今日

通過陸股通淨流出５３﹒３億元，不過，全周計合共流入約２３５﹒５億元。

兩會行情下周開啟。第十四屆全國人大會議、全國政協會議分別於５日和４日在北京開幕，

國務院總理李強將發布任內首份政府工作報告，市場關注其提出的２０２４年工作目標，包括

ＧＤＰ增速、通脹、赤字率目標、貨幣政策與財政政策安排等。而根據以往經驗，Ａ股在兩會前

一周及後一周的時間里往往受會到情緒提振，但兩會期間的股價表現可能稍顯平淡。兩會所推出

的產業政策也會為市場揭示新的投資機遇。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５３７﹒８０ ＋０﹒６２

上證綜合指數 ３０２７﹒０２ ＋０﹒３９ ４４３０﹒００

上證Ａ股指數 ３１７３﹒２０ ＋０﹒３９

深證成份指數 ９４３４﹒７５ ＋１﹒１２ ６１２３﹒００

深圳創業板指數 １８２４﹒０３ ＋０﹒９４

上證Ｂ股指數 ２６３﹒１８ ＋０﹒７０ １﹒８４

深證Ｂ股指數 １０７６﹒１９ －０﹒０６ ０﹒７６

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