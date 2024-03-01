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AH股新聞

01/03/2024 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒３９％，成交連續三日破萬億

　　《經濟通通訊社１日報道》３月首個交易日，滬深股市開門紅。滬綜指今早低開後，持續窄
幅震盪，三千點有支持，全日收升０﹒３９％，報３０２７﹒０２點，滬綜指全周累升０﹒７％
。深成指今日收升１﹒１２％，創業板指走高０﹒９％。兩市成交額連續三日破萬億，達
１０５５３億元（人民幣．下同），按日微增０﹒２５％。外資結束連續三個交易日流入，今日
通過陸股通淨流出５３﹒３億元，不過，全周計合共流入約２３５﹒５億元。
　　兩會行情下周開啟。第十四屆全國人大會議、全國政協會議分別於５日和４日在北京開幕，
國務院總理李強將發布任內首份政府工作報告，市場關注其提出的２０２４年工作目標，包括
ＧＤＰ增速、通脹、赤字率目標、貨幣政策與財政政策安排等。而根據以往經驗，Ａ股在兩會前
一周及後一周的時間里往往受會到情緒提振，但兩會期間的股價表現可能稍顯平淡。兩會所推出
的產業政策也會為市場揭示新的投資機遇。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５３７﹒８０　＋０﹒６２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０２７﹒０２　＋０﹒３９　　　　４４３０﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３１７３﹒２０　＋０﹒３９　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９４３４﹒７５　＋１﹒１２　　　　６１２３﹒００　　
　　深圳創業板指數　１８２４﹒０３　＋０﹒９４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２６３﹒１８　　＋０﹒７０　　　　　１﹒８４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０７６﹒１９　－０﹒０６　　　　　０﹒７６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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