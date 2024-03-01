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AH股新聞

01/03/2024 11:16

《Ａ股焦點》今世緣微升０﹒３％，國緣開系出廠價最高漲２０元

　　《經濟通通訊社１日專訊》繼貴州茅台（滬：６００５１９）、五糧液
（深：０００８５８）、劍南春、郎酒後，再有白酒企業提高產品出廠價。近日有消息指，今世
緣（滬：６０３３６９）發布通知，對５００毫升４２度國緣開系訂單及價格體系作出調整，包
括自３月１日起，五代國緣四開、對開、單開的出廠價每瓶分別上調２０元（人民幣．下同）、
１０元、８元，建議區域市場同步上調終端供貨價、產品零售價及團購價。新浪財經《酒業內參
》致電今世緣官網客服驗證真偽，客服表示消息為真。
　　今世緣現微升０﹒３％，　報５３﹒８６元人民幣。
　　資料顯示，國緣開系是今世緣旗下主力產品之一，而國緣品牌佔今世緣銷售額估計約為
８５％。據華鑫證券內部跟蹤數據，目前，國緣四開、對開、單開的市場批價每瓶分別為３６５
元、１６５元、１１０元。
　
＊價格倒掛情況嚴峻，經銷商壓力增＊
　
　　報道指，多家機構均認為今世緣提價能提振投資者信心，但實際上，壓力都在經銷商身上。
報道以４２度５００毫升國緣四開為例，指其市場指導價為５８８元，而在天貓等線上平台只需
４８０元，存在不小價差，價格倒掛情況較為嚴峻。出廠價調高之後，經銷商面臨的壓力進一步
加大。
　　此外，今世緣的庫存積壓一直是個問題。２０１９年至２０２３年前三季度，存貨分別為
１９﹒０６億、２１﹒９５億、２８﹒３４億、３０﹒４２億和４０﹒９３億，幾乎佔營收的一
半，而且這僅僅是生產商的存貨數據，壓在經銷商手上的存貨可能更多。
　　不過，報道指出，今世緣近期接受機構調研時表示，今年春節社會層面核心景區、核心商圈
等消費熱度恢復至疫情前水平，場景修復良好，動銷甚至是好於節前預期；產品方面，國緣Ｖ３
、四開和對開銷量都不錯，淡雅和單開在１００－２００元的價格帶也取得不錯的增長。報道認
為，這些為今世緣提價增加了底氣。（ｓｌ）

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