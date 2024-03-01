《經濟通通訊社１日專訊》教育部今日舉行記者會介紹２０２３年全國教育事業發展基本情

況。教育部發展規劃司司長郭鵬表示，２０２３年，全國共有普通小學１４﹒３５萬所；全國小

學招生１８７７﹒８８萬人，比２０２２年增加１７６﹒５萬人，增長１０﹒３７％；在校生

１﹒０８億人，增加１０３﹒９７萬人，增長０﹒９７％。全國共有小學階段教育專任教師

６６５﹒６３萬人，比上年增加２﹒６８萬人。２０２３年，九年義務教育鞏固率９５﹒７％，

比２０２２年提高０﹒２個百分點。

郭鵬並提到，２０２３年，全國共有各級各類學校４９﹒８３萬所，比２０２２年減少

２﹒０２萬所，下降３﹒９％；各級各類學歷教育在校生２﹒９１億人，減少１５１﹒２６萬人

，下降０﹒５２％；專任教師１８９１﹒７８萬人，增加１１﹒４２萬人，增長０﹒６％。

２０２３年，學前教育「毛入園率」９１﹒１％，比上年提高１﹒４個百分點，提前完成「

十四五」規劃目標。全國共有幼兒園２７﹒４４萬所，學前教育在園幼兒４０９２﹒９８萬人。

２０２３年，高等教育「毛入園率」６０﹒２％，比２０２２年提高０﹒６個百分點，提前

完成「十四五」規劃目標。全國共有高等學校３０７４所，增加６１所。另有培養研究生的科研

機構２３３所。各種形式的高等教育在學總規模４７６３﹒１９萬人，比２０２２年增加

１０８﹒１１萬人，增長２﹒３２％。（ｓｌ）

