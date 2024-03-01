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AH股新聞

01/03/2024 14:34

《中國要聞》公安部：即日起全年嚴打「民族資產解凍」類詐騙案

　　《經濟通通訊社１日專訊》打著「國家」、「民族」旗號非法集資的「民族資產解凍」騙案
接二連三。公安部昨（２９日）召開全國公安機關打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動部
署會，部署從即日起至２０２４年底在全國開展打擊行動。會議強調，要堅持從快從嚴，發現一
批案件線索、偵破一批重點案件、摧毀一批犯罪窩點，從源頭上壓減發案。
　　會議並強調，要強化專案攻堅，掛牌督辦案件，查清犯罪團夥組織架構和幕後金主、組織者
等骨幹人員，依法打擊詐騙Ａｐｐ開發製作、運維推廣和轉移資金、洗錢套現等關聯犯罪，確保
打出聲威和成效。此外，還要強化線索核查，加強信息共享和風險研判，依法開展打擊管控工作
；強化源頭整治，加強整體謀劃和任務統籌，會同相關行業部門推進黑灰產整治工作，堅決鏟除
犯罪滋生土壤。
　
＊去年全年破２６０多宗同類案件，涉案金額逾１５億＊
　
　　今年１月，公安部官網公布７８個民族資產解凍類詐騙項目及涉詐Ａｐｐ，包括圓夢行動、
中國圓夢扶貧辦、雲數貿、雲數房票、智天金融、中央數字貨幣ＹＮＢＣ、央數錢包、中國共富
、十四五數字經濟、中國智造２０２５、天稻子國家５Ｇ、世界銀行全球募股、盛世中華等。
２０２３年以來，公安部破獲２６０多宗民族資產解凍類詐騙案，打掉１８０多個犯罪團夥，涉
案金額１５億元人民幣。
　　這類騙案主要是打著國家、民族旗號，通過偽造國家機關公文、證件、印章，編造國家相關
政策等手段，虛構各類「投資項目」和「組織」，謊稱只需投入極少資金就能獲得高額回報。騙
徒還會告訴受害人類似這樣的「秘密」：「咱們這個項目的資金來源，是即將在海外解凍的民族
資產，現在國家不能對外說，所以好多人不知道，你現在投資點，等民族資產解凍後，那都是幾
十倍奉還，又利國又利己。」（ｓｌ）

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