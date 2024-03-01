《經濟通通訊社１日專訊》據《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》報道，阿里巴巴（０９９８８）集

團ＣＥＯ吳泳銘今日向本地生活集團（高德、餓了麼）全體員工發內部信，宣布本地生活集團董

事長兼ＣＥＯ俞永福將於３月３１日卸任本地生活集團的管理職務。

報道指出，本地生活集團的兩大業務餓了麼、高德也將迎來新的管理團隊。餓了麼董事長由

本地生活集團ＣＴＯ吳澤明接任，ＣＥＯ由蜂鳥配送負責人韓鎏接任；高德董事長由總裁劉振飛

接任，ＣＯＯ郭寧出任高德ＣＥＯ。

俞永福仍是阿里巴巴合夥人，接下來將以ｅＷＴＰ基金為基礎、以投資的方式進行更多國際

化探索，同時為業務提供更多戰略支持。

《新浪科技》引述接近阿里人士表示，阿里內部給予俞永福高度評價和感謝，稱俞永福歷任

多個業務板塊一號位，為高德、餓了麼等一批業務的創新和發展作出了重要貢獻，更為團隊成長

打下了堅實基礎。俞永福也在內部對本地生活全員表示，為自己是阿里人而自豪。

據《新浪科技》介紹，１９８２年生的吳澤明是阿里巴巴從一線技術崗位成長起來的、最年

輕的合夥人之一；１９８８年生的韓鎏是阿里巴巴集團內最年輕的業務總裁之一。劉振飛則在

２０１７年出任高德總裁，帶領高德成為ＤＡＵ（日活躍用戶數量）穩定過億的「超級Ａｐｐ」

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