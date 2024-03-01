《經濟通通訊社１日專訊》農業農村部近日印發《生豬產能調控實施方案（２０２４年修訂

）》，將全國能繁母豬正常保有量目標從４１００萬頭調整為３９００萬頭，能繁母豬存欄量正

常波動（綠色區域）下限從正常保有量的９５％調整至９２％。《方案》同時優化地方生豬穩產

保供責任落實，強化引導生產和市場預期等重點舉措，完善監測預警、產能調控等保障措施。

下一步，農業農村部將密切跟蹤《方案》落實情況，指導地方繼續加強監測預警引導，穩定

用地、金融、環保等長效性支持政策，抓好非洲豬瘟等重大動物疫病常態化防控，促進生豬生產

和市場供應穩定。

此前中央一號文件提到，要「完善生豬產能調控實施方案，適度放寬調控綠色區間下限」。

今次調整後，綠色波動區間下限變成９２％，對應從４１００萬頭下調至３９００萬頭的全國能

繁母豬正常保有量目標，即由３８９５萬頭降至３５８８萬頭；能繁母豬存欄量正常波動上限保

持１０５％，即由４３０５萬頭降至４０９５萬頭。

工銀瑞信基金表示，截至２０２４年１月，能繁母豬存欄量４０６７萬頭，環比減少

１﹒８％，同比減少６﹒９％，相較於《方案》中３９００萬頭的平衡線，存欄仍有４﹒１１％

的下降空間。（ｓｌ）

