《經濟通通訊社１日專訊》隨著經濟持續修復、各項穩增長政策顯效，中國製造業景氣度連

續四個月處於擴張區間。２０２４年２月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒９

，較上月微升０﹒１個百分點，略高於預期的５０﹒６，是２０２１年下半年以來首次連續四個

月位於擴張區間，表明製造業景氣度持續提升。

國家統計局同日公布的２月製造業ＰＭＩ錄得４９﹒１％，低於上月０﹒１個百分點，連續

第五個月處於萎縮區間。



＊就業指數連縮６個月並略降＊



從財新製造業ＰＭＩ各分項指數看，２月製造業產出與需求均繼續擴張。當月製造業生產指

數、新訂單指數、新出口訂單指數均在擴張區間上升，其中新出口訂單指數錄得一年來新高。

據調查樣本企業反映，２月客戶數量增多，並且購買力普遍改善，帶動新業務量增長，海外

市場對中國製造業產品的需求也廣泛改善。

儘管市場供求均有改善，但就業市場仍然低迷，企業對增加用工保持審慎。２月製造業就業

指數連續第六個月位於榮枯線以下，且較上月略有下降。據調查，部分企業因公司重組和成本控

制而減少用工。分子行業看，消費品生產企業人員的增加無法抵消投資品和中間品生產企業員工

的減少。

由於市場需求增速慢於生產，現有產能足以消化額外的訂單，製造業企業積壓工作量在２月

微降。受部分區域惡劣天氣影響，物流通暢度有所減弱，當月供應商供應時間指數降至榮枯線以

下。由於製造業企業生產較為活躍，採購量和原材料庫存在２月均有增加，其中原材料庫存指數

錄得２０２０年１２月以來新高。為交付訂單，部分企業動用了產成品庫存。



＊原材料價、出廠價均創半年低＊



價格水平仍較疲弱。儘管部分受訪企業反映原材料價格有所上漲，但成本側價格水平總體穩

定，２月製造業購進價格指數僅略高於榮枯線，並錄得２０２３年８月以來最低。銷售端，激烈

的市場競爭限制了企業的議價能力，製造業出廠價格指數連續第二個月位於收縮區間，同樣為

２０２３年８月來最低。

製造業企業家樂觀情緒繼續提升，２月生產經營預期指數續創２０２３年５月以來新高，企

業家預期未來一年全球經濟回暖，內外部需求增加。



＊分析：政策需在保民生等方面進一步發力＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，財新中國製造業ＰＭＩ自２０２１年下半年以來首次連續

四個月高於榮枯線，顯示經濟總體回升向好，高質量發展扎實推進。不過，經濟面臨的困難和壓

力依然較大，不利因素和不確定性仍然偏多。新訂單指數低於生產指數，生產和銷售端價格持續

低迷，內外需仍然不足；就業指數長期徘徊在榮枯線以下，企業增員擴產積極性不高，樂觀預期

有待進一步夯實。

他表示，２０２４年初，各項穩增長政策持續加碼，春節後各地政府亦通過一系列會議傳遞

穩經濟意願、提振市場主體信心。未來一段時間，前期各項政策落地見效情況應是關注重點，政

策在保障民生和改善預期等環節或需進一步發力。（ｓｌ）

