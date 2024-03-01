《經濟通通訊社１日專訊》中國２月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒１％，比

上月下降０﹒１個百分點，符合市場預期，連續第五個月處於萎縮區間；非製造業商務活動指數

為５１﹒４％，比上月上升０﹒７個百分點；綜合ＰＭＩ產出指數為５０﹒９％，與上月持平。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指出，２月份，由於春節假日因素影

響，製造業處於傳統生產淡季，加之疫情防控平穩轉段後企業員工假期返鄉增多，企業生產經營

受到較大影響，製造業市場活躍度總體有所下降，製造業ＰＭＩ比上月略降０﹒１個百分點。

產需指數一降一平。生產指數為４９﹒８％，比上月下降１﹒５個百分點，企業生產活動有

所放緩；新訂單指數為４９﹒０％，與上月持平。

大型企業ＰＭＩ繼續高於臨界點。大型企業ＰＭＩ為５０﹒４％，與上月持平，繼續位於擴

張區間，其中生產指數和新訂單指數連續１０個月保持在臨界點以上；中型企業ＰＭＩ為

４９﹒１％，比上月上升０﹒２個百分點；小型企業受春節假日影響更為明顯，本月ＰＭＩ為

４６﹒４％，比上月下降０﹒８個百分點，生產經營活動放緩。

高技術製造業保持擴張。高技術製造業ＰＭＩ為５０﹒８％，比上月下降０﹒３個百分點，

連續４個月保持在擴張區間；裝備製造業、消費品行業ＰＭＩ分別為４９﹒５％和５０％，比上

月下降０﹒６和０﹒１個百分點，景氣水平有所回落。

企業預期穩定。生產經營活動預期指數為５４﹒２％，比上月上升０﹒２個百分點，表明企

業對春節後市場發展信心有所增強。



＊零售航空等商務活動指數位於６０％以上高位，房地產繼續低於臨界點＊



２月份，非製造業商務活動指數為５１﹒４％，比上月上升０﹒７個百分點，非製造業擴張

步伐繼續加快。

服務業景氣回升。服務業商務活動指數為５１﹒０％，比上月上升０﹒９個百分點。受春節

假日等因素帶動，與節日出行和消費密切相關的行業生產經營較為活躍，其中零售、鐵路運輸、

道路運輸、餐飲、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數位於５３％以上；航空運輸、貨

幣金融服務、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於６０％以上高位景氣區間。同時，房地產、

居民服務等行業商務活動指數繼續低於臨界點，景氣水平較低。

建築業繼續保持擴張。受春節假期及低溫雨雪天氣等因素影響，建築業商務活動指數為

５３﹒５％，比上月下降０﹒４個百分點，仍位於擴張區間，建築業總體延續增長態勢。

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