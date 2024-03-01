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AH股新聞

01/03/2024 13:20

【ＦＯＣＵＳ】官方ＰＭＩ一冷一熱，小企業暗湧續增

　　【ＦＯＣＵＳ】春節錯位效應下，中國２月官方製造業、非製造業ＰＭＩ一冷一熱－－前者
按月跌０﹒１個百分點至４９﹒１，連續第５個月低於榮枯線；後者按月升０﹒７個百分點至
５１﹒４，錄５個月最高。數據符合預期，但經濟整體運作平穩之下，小企業面臨的暗湧正愈來
愈大。
　
＊市場需求疲軟最大痛點＊
　
　　國家統計局周五（１日）揭盅經濟先行指標，由於春節８天假期的季節效應，製造業ＰＭＩ
的五大分類指數（生產、新訂單、原物料庫存、從業人員、供應商配送時間）均低於榮枯線，意
味全數表現較１月收縮。
　　時值周四（２９日）中央政治局會議要求，「大力推動現代化產業體系建設，加速發展新質
生產力」，處於傳統生產淡季的製造業，難掩大型企業生產、新訂單連續第１０個月擴張，高技
術製造業亦連續第４個月擴張。
　　但更值留意的，是連續第１１個月位於收縮區間的小型企業ＰＭＩ，最新錄４６﹒４的８個
月最低。北京大學最新調查報告亦顯示，市場需求疲軟持續成為小微經營者最大痛點且壓力加劇
，而去年第四季應收帳款均值１０萬元，佔季度營收比例高達６７％，折射近日曝出的「貴州女
企業家向地方政府討工程款陷尋釁滋事被批捕」事件僅冰山一角。
　
＊中金籲中央加槓桿萬億＊
　
　　小微企業被稱為國民經濟的「毛細血管」，亦是就業蓄水池，除了面臨需求不足、應收帳款
，另一難題則是融資難、融資貴。北大報告顯示，其通過線上、線下貸款獲得融資的年化利率分
別為８﹒９％、６﹒２％。
　　鑑於此，儘管中國高技術製造業、汽車業等投資和生產如火如荼，但產能過剩、需求不足等
始終如影隨形，對此，從中央到地方紛紛出招，包括中央財經委拍板實施大規模設備更新和消費
品以舊換新，深圳推出２４項措施促進汽車出口，包括支持車企在深製造基地生產出口車型、打
造二手車出口企業集群等。
　　然而，解決資金效率、提振小微及家庭部門勢是繞不過去的門檻，尤其是據內地頂級投行中
金測算，２０２０年至２０２３年間，企事業單位新增的４２﹒６萬億元中長期貸款中，並未完
全流向實體投資，而是通過定存再度回到銀行體系，或用於已有債務的利息支出。
　　那麼如何推動私人部門開啟信用擴張、拉動投資回報率上升？中金提出，中央加槓桿５－６
萬億元以令財政脈衝重回高點。積極的財政政策如何「適度加力」，勢是下周兩會的焦點。

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