《經濟通通訊社記者林雯婕４日北京專電》全國政協委員、滙豐銀行主席王冬勝日前在接受

媒體採訪時表示，今年擬就推動科技金融健康發展和粵港澳大灣區分布式光伏發展等話題提交相

關建議。

王冬勝指出，滙豐銀行與世界資源研究所對大灣區分布式光伏發展合作進行的調研結果顯示

，分布式光伏在大灣區雖發展潛力巨大，但在投融資方面仍面臨諸多挑戰。對此，他建議，金融

機構應與政府部門及各類企業共同建立融資平台，為光伏項目提供快速融資通道。同時，金融機

構應在研究各地已有「光伏貸」產品效果的基礎上，推出年限、額度、利率更加符合大灣區特點

的「光伏貸」產品。

王冬勝稱，相關產品可以考慮貸款利率與發電量表現掛鈎。還可通過資產證券化將缺乏流動

性的產權資產轉換為可交易的投資產品，以低成本資金促進分布式光伏電站流動交易。同時進一

步豐富保險產品，如推廣光伏電站融資險及發電量損失險等，鼓勵保險機構向符合高質量要求的

投保光伏資產提供保費優惠。

在推動科技金融的發展方面，王冬勝建議，應引導金融機構依據科技企業在不同發展階段的

實際需求，運用好創業投資、私募股權投資，股權、債權以及保險等各種金融手段，為科技型企

業提供全鏈條、全生命周期的金融服務。同時，監管機構也應為金融機構不同產品和服務的推出

提供政策支持。

