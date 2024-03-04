《經濟通通訊社記者林雯婕４日北京專電》全國人大代表、北京證監局局長賈文勤在接受媒

體採訪時表示，在今年全國兩會期間，她將提出進一步消除中長期資金入市「隱性障礙」、發展

會計師事務所職業責任保險市場、對投資者保護機構免收或定額收取訴訟費用等多方面的建議。

對於消除中長期資金入市「隱性障礙」，賈文勤表示，要加強中長期資金入市的頂層設計；

研究優化保險公司償付能力指標，並弱化指標對權益投資的約束；推動各類中長期資金全面建立

３年以上的長期考核機制；多措並舉提高養老金權益投資比例；鼓勵公募基金主動優化服務。

她又建議投資者保護機構免收或定額收取訴訟費用。賈文勤指出，高昂的訴訟費用給投資者

保護機構帶來壓力，如易見股份案案件金額約６３億元（人民幣．下同）、訴訟費用近３２００

萬元，ＳＴ艾格案案件金額約１０億元、訴訟費用近５００萬元。即使投資者保護機構勝訴，也

可能存在被告無償付能力、無法收回費用的風險，影響投資者保護機構的正常運營。

賈文勤認為，應修改《訴訟費用交納辦法》，明確將投資者保護機構納入訴訟費用緩交、免

交、減交範圍，可規定「依照法律、行政法規或者國務院證券監督管理機構的規定設立的投資者

保護機構以公共利益為目的提起訴訟，緩交、免交訴訟費用或者定額交納訴訟費用」，從制度層

面助力投資者保護機構更好履職盡責。

