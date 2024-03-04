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AH股新聞

04/03/2024 09:21

【兩會焦點】廣東證監局楊宗儒：穩步擴大ＲＥＩＴｓ試點範圍

　　《經濟通通訊社記者林雯婕４日北京專電》全國政協委員、廣東證監局局長楊宗儒在今年兩
會上帶來了３份提案，主要涉及中長期資金入市、ＲＥＩＴｓ市場高質量發展和加強投資者權益
救濟司法保障等內容。
　　在推動中長期資金入市方面，他提出，要抓緊落實國有保險公司３年長周期考核機制，落地
試點保險資金長期股票投資改革，探索優化保險資金股票投資會計核算標准，穩步提高保險資金
Ａ股流通市值持有佔比。建立健全基本養老保險基金長周期的監管指標，引導基金與投資管理人
簽署５年以上的長期投資管理合同。支持引導年金基金合理設置業績目標，建立健全科學合理的
長期限業績考核結果與資金分配方案掛鈎機制，推動全面建立３年以上長周期考核機制。適時提
高個人養老金繳費額度，研究建立個人養老金投資顧問制度，允許非銀機構開立個人養老資金賬
戶，試點建立年金基金向個人養老金的靈活轉換機制，進一步豐富第三支柱資金來源。
　　在推動ＲＥＩＴｓ市場高質量發展方面，楊宗儒提出，要進一步擴大試點範圍，綜合利用債
券和ＲＥＩＴｓ兩類工具，引導地方政府建立合理的融資發展機制，將ＲＥＩＴｓ納入地方政府
整體考核機制。研究推動試點範圍拓展至新型基礎設施領域，加快推動更多領域的示範項目發行
上市。支持產業運營機構、機構投資者、大型基金等多元主體合作組建專業化運營機構，對基金
產品、底層項目運營和資產擴募等實行一體化運營管理，有機整合產業端與金融端的資源和技術
，降低代理成本和結構損耗，推動ＲＥＩＴｓ提升產融結合質量。強化資產管理人業績考評約束
，探索推動針對ＲＥＩＴｓ運營能力的外部評價機制，完善ＲＥＩＴｓ激勵機制。統籌解決
ＲＥＩＴｓ發展涉及的項目合規、國資轉讓等共性問題，保障常態化項目供給。加強對
ＲＥＩＴｓ產業邏輯的研究，鼓勵產業整合，提升整體運營效率，避免ＲＥＩＴｓ產品的低效率
競爭，更好適應公募ＲＥＩＴｓ快速擴容要求。

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